Кыргызстанцам в РФ помогают готовиться к выборам мобильные группы

Среди граждан Кыргызстана в России развернулась подготовка к выборам в Жогорку Кенеш, которые назначены на 4 октября текущего года. В эту подготовку включились и специальные мобильные группы, создаваемые Центризбиркомом КР.

Назначение таких групп, как сообщала ранее пресс-служба Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана, - оказывать помощь в реализации избирательных прав гражданам КР, проживающим или находящимся за рубежом, информировать их о необходимых процедурах, связанных с участием в парламентских выборах, содействовать в решении возникающих задач . Группы сформированы ЦИК во взаимодействии с Министерством иностранных дел и Государственной регистрационной службой Кыргызстана. И уже приступили к работе в ряде государств, включая Россию.

График встреч с соотечественниками в РФ, уже состоявшихся и запланированных на ближайшие дни, весьма обширен. В перечне городов для посещения - Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Челябинск, Хабаровск, Владивосток, Казань, Тюмень, Южно-Сахалинск, Сургут, Якутск, Москва.

Так, в Екатеринбурге, по информации находящегося здесь генерального консульства КР в РФ, участники мобильной группы, возглавленной заместителем председателя ЦИК Акылбеком Эшимовым, встретились с генеральным консулом Русланом Бийбосуновым, ознакомилась с деятельностью участковой избирательной комиссии, проверили готовность избирательного участка, образованного при этом консульском учреждении. Членам УИК была передана необходимая аппаратура, информационные материалы и нормативные документы, а также средства индивидуальной защиты для использования в день голосования.

Кроме того, состоялась встреча с соотечественниками, проживающими Екатеринбурге, среди которых были лидеры и активисты диаспоры, студенты-кыргызстанцы, обучающиеся в вузах на территории Уральского Федерального округа. Члены мобильной группы ответили на многочисленные вопросы собеседников. Во время этого мероприятия осуществлялись прием документов для постановки на консульский учет, сдача биометрических данных граждан КР в целях включения их в списки избирателей.