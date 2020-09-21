Погода
$ 78.95 - 79.28
€ 92.87 - 94.12

Оползень Кара-Кече. В Минтрансе отчитались о строительстве новой дороги

173  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Нарынской области, в районе угольного месторождения Кара-Кече продолжается строительство новой дороги. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог.

Так, на сегодняшний день на оползневом участке в Кара-Кече с двух сторон пробито дорога общей протяженностью 3300 метров, шириной 4 метра. Остается осуществить работы по прокладке этого участка дороги на 200метров.

"Протяженность выбранной трассы строительства временной дороги составляет 3-3,5 км. Она проходит по склону горы по скалистой и осыпной  местности. В настоящее время со стороны разреза Кара-Кече тяжелый бульдозер производит тропу дороги в сторону села Дыйкан. Со стороны села Дыйкан работает  на сложном участке 4 экскаватора. Работа ведется в две смены, вопросы по мобилизации дорожно-строительной техники и обеспечения ГСМ полностью решены", - говорится в сообщении Минтранса.

В целях недопущения срыва обеспечения углем населения и подготовки к зимнему периоду грузовые транспортные средства продолжают осуществлять перевозку угля. Основной поток (90%) грузовиков двигается с разреза Кара-Кече по автомобильной дороге Куртка-Сонкол через перевал Молдо-Ашуу по Ак-Талинскому району. Протяженность дороги от угольного разреза до города Балыкчы составляет 340 км, из них 79 км - это грунтовая дорога, которая находится в удовлетворительном состоянии.

Небольшой поток грузовиков, перевозящих уголь едут по автодороге Сары-Булак-Сонкол через перевал Калмак-Ашуу по Кочкорскому району.

Протяженность дороги по данному маршруту составляет до города Балыкчы 233 км, из них 132 км по грунтовой дороге. По данному маршруту, в основном, идут пустые грузовые транспортные средства, возвращающиеся из Балыкчы.

По вышеуказанным двум маршрутам, из-за увеличения грузового потока для поддержания дорог и перевальных участков в удовлетворительном состоянии, привлечены со стороны ДЭУ №№14 и 15 специальная техника в количестве 4 единиц.

Напомним, 14 сентября сильный оползень накрыл дорогу, ведущую к угольному разрезу Кара-Кече. В правительстве пришли к мнению, что сейчас восстановить дорогу невозможно и приняли решение построить новый проезд к угольному месторождению.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392185
Теги:
дороги, Кара-Кече, строительство, уголь, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  