Оползень Кара-Кече. В Минтрансе отчитались о строительстве новой дороги

В Нарынской области, в районе угольного месторождения Кара-Кече продолжается строительство новой дороги. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог.

Так, на сегодняшний день на оползневом участке в Кара-Кече с двух сторон пробито дорога общей протяженностью 3300 метров, шириной 4 метра. Остается осуществить работы по прокладке этого участка дороги на 200метров.

"Протяженность выбранной трассы строительства временной дороги составляет 3-3,5 км. Она проходит по склону горы по скалистой и осыпной местности. В настоящее время со стороны разреза Кара-Кече тяжелый бульдозер производит тропу дороги в сторону села Дыйкан. Со стороны села Дыйкан работает на сложном участке 4 экскаватора. Работа ведется в две смены, вопросы по мобилизации дорожно-строительной техники и обеспечения ГСМ полностью решены", - говорится в сообщении Минтранса.

В целях недопущения срыва обеспечения углем населения и подготовки к зимнему периоду грузовые транспортные средства продолжают осуществлять перевозку угля. Основной поток (90%) грузовиков двигается с разреза Кара-Кече по автомобильной дороге Куртка-Сонкол через перевал Молдо-Ашуу по Ак-Талинскому району. Протяженность дороги от угольного разреза до города Балыкчы составляет 340 км, из них 79 км - это грунтовая дорога, которая находится в удовлетворительном состоянии.

Небольшой поток грузовиков, перевозящих уголь едут по автодороге Сары-Булак-Сонкол через перевал Калмак-Ашуу по Кочкорскому району.

Протяженность дороги по данному маршруту составляет до города Балыкчы 233 км, из них 132 км по грунтовой дороге. По данному маршруту, в основном, идут пустые грузовые транспортные средства, возвращающиеся из Балыкчы.

По вышеуказанным двум маршрутам, из-за увеличения грузового потока для поддержания дорог и перевальных участков в удовлетворительном состоянии, привлечены со стороны ДЭУ №№14 и 15 специальная техника в количестве 4 единиц.

Напомним, 14 сентября сильный оползень накрыл дорогу, ведущую к угольному разрезу Кара-Кече. В правительстве пришли к мнению, что сейчас восстановить дорогу невозможно и приняли решение построить новый проезд к угольному месторождению.