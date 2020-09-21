Сторонники движения "Против всех" намерены провести митинг у Белого дома

Сторонники движения "Против всех", которые призывают не поддерживать ни одну из партий на выборах в Жогорку Кенеш, намерены провести митинг на площади Ала-Тоо.

Лидер "Партии зеленых" Эркин Булекбаев в социальных сетях пригласил принять участие в акции. Планируется, что мероприятие состоится 23 сентября в 12 часов дня.

В акимиате Первомайского района VB.KG сообщили, что пока не получили уведомления о запланированном мероприятии.

Напомним, в Кыргызстане выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 4 октября. Участвуют в выборах 16 партий. Тем не менее, последние опросы общественного мнения показали, что более половины кыргызстанцев еще не определились со своим выбором, 14% избирателей намерены голосовать "против всех". За конкретных