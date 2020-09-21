"Донесите мусор до урны!". В КР активисты отметили Всемирный день чистоты

Фото Ренаты Заверухиной

Накануне, 19 сентября, прошел Всемирный день чистоты, и в минувшую субботу в Бишкеке прошли мероприятия по уборке некоторых участков города, организованные экодвижением "Экодеми". Редакция VB.KG приняла участие в одном из них на участке по ул. Малдыбаева от ул. Ахунбаева до школы "Илим".

Стоит отметить, что уборка проходила в средствах индивидуальной защиты и с соблюдением социальной дистанции. Собранный мусор прошёл минимальную сортировку - для переработки были отобраны пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюминиевые банки.

По словам тим-лидера участка Бегимай Исмаиловой, это волонтёрская акция, проходящая как в Кыргызстане, так и по всему миру.

- Люди объединяются в группы и очищают пространство от мусора. Цель этих мероприятий в том, чтобы каждый увидел и понял собственное влияние на окружающий мир, и, конечно же, стал меньше мусорить. Ведь технологий по 100 процентной переработке отходов ещё нет, - сказала она VB.KG.

Другой участник акции Нурель Чыныбаев призвал всех людей задуматься и мусорить хоть немного меньше.

- Мы уже на протяжении 5 лет занимаемся уборкой, но с каждым годом мусора становится только больше. Пожалуйста, донесите его хотя бы до урны. И нам нужно избавляться от принципа "всё, что дальше моего дома, ко мне не относится". Мы все живём в этой стране и мусор у нас тоже общий, - отметил он.

Автор: Рената Заверухина