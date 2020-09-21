Погода
$ 78.95 - 79.28
€ 92.87 - 94.12

"Донесите мусор до урны!". В КР активисты отметили Всемирный день чистоты

113  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Фото Ренаты Заверухиной

Накануне, 19 сентября, прошел Всемирный день чистоты, и в минувшую субботу в Бишкеке прошли мероприятия по уборке некоторых участков города, организованные экодвижением "Экодеми". Редакция VB.KG приняла участие в одном из них на участке по ул. Малдыбаева от ул. Ахунбаева до школы "Илим".

Стоит отметить, что уборка проходила в средствах индивидуальной защиты и с соблюдением социальной дистанции. Собранный мусор прошёл минимальную сортировку - для переработки были отобраны пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюминиевые банки.

По словам тим-лидера участка Бегимай Исмаиловой, это волонтёрская акция, проходящая как в Кыргызстане, так и по всему миру.

- Люди объединяются в группы и очищают пространство от мусора. Цель этих мероприятий в том, чтобы каждый увидел и понял собственное влияние на окружающий мир, и, конечно же, стал меньше мусорить. Ведь технологий по 100 процентной переработке отходов ещё нет, - сказала она VB.KG.

Другой участник акции Нурель Чыныбаев призвал всех людей задуматься и мусорить хоть немного меньше.

- Мы уже на протяжении 5 лет занимаемся уборкой, но с каждым годом мусора становится только больше. Пожалуйста, донесите его хотя бы до урны. И нам нужно избавляться от принципа "всё, что дальше моего дома, ко мне не относится". Мы все живём в этой стране и мусор у нас тоже общий, - отметил он.

Автор: Рената Заверухина


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392190
Теги:
волонтерство, мусор, Бишкек, активисты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  