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В Башкирии местами ограничили движение из-за прибывающих кыргызстанцев

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- Евгений Денисенко
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Из-за прибывающих в Республику Башкортостан граждан Кыргызстана было ограничено передвижение в семи районах. По сообщению местных СМИ, в РБ в эти дни устремились кыргызстанцы, которые из соседней Оренбургской области хотели отправиться автотранспортом через Казахстан на родину.

Однако российско-казахская граница остается закрытой, и граждане КР, съезжающиеся в эти российские регионы, вынуждены оставаться в них. По данным информагентства "Башинформ", на 19 сентября в республике находилось более 1700 кыргызстанцев. В связи с чем были введены ограничения передвижения в Кумертау, Салавате, Илишевском, Ишимбайском, Куюргазинском, Мелеузовском, Туймазинском районах. Въезд и перемещение лиц, не проживающих в данных районах и городах, запрещены.

Для граждан КР организованы пункты временного пребывания в четырех муниципалитетах - Куюргазинском, Ишимбайском, Мелеузовском районах, а также в Кумертау. Приезжих обеспечивают горячим питанием, они находятся под медицинским наблюдением. Среди них есть дети и беременные женщины. Наибольшее число - более 1300 кыргызстанцев - скопилось на границе с Оренбургской областью в Куюргазинском районе Башкортостана.

Подготовлен также резервный пункт временного размещения на 165 человек на базе спортшколы в городе Салават. Кроме этого, в автобусах по собственному желанию остались 482 человек.

Председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров рассказал "Башинформу", что колонны автобусов с гражданами Кыргызстана начали прибывать в Башкирию с 16 сентября. У них возникли сложности с дальнейшим переездом в Оренбургскую область и пересечением границы Казахстана. Всего к концу минувшей недели на территорию Куюргазинского района приехали 29 таких автобусов. Одновременно руководитель ГК ЧС опроверг информацию, что в Башкортостан из Самары едут еще автобусы с гражданами Кыргызстана.

Ситуация взята на контроль в администрации главы Башкортостана. Одновременно кыргызская сторона во взаимодействии с российской и казахской сейчас решает вопрос возможности вывоза граждан КР автобусами на родину.


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URL: https://www.vb.kg/392191
Теги:
граница, миграция, Россия, Кыргызстан
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