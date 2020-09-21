22 и 23 сентября в некоторых районах Бишкека не будет воды

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборах "Калыс-Ордо", "Мурас-Ордо" и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к зимнему периоду 22 сентября с 9 утра до 17 часов будет временно прекращена подача питьевой воды в жилмассивах "Калыс-Ордо", "Мурас-Ордо". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

23 сентября с 9 утра до 18 часов временно не будет воды в районе, ограниченном улицами Д. Сяопина, Профсоюзной, П. Лумумбы, Кустанайской, в том числе:

"Алматинские конфеты" на ул. Д.Сяопина 306/1;

"Строй двор" на ул.Д.Сяопина 306;

Компания по производству брусчатки;

Магазин "Давут";

"Алтын Тамыр";

Компания "Жапаралиев У.Т.";

Компания "Акун";

Котельная "КЭЧ-2".

"Мы приносим извинения за причиненные неудобства и просим горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой", - говорится в сообщении муниципалитета.

По любым вопросам относительно водоснабжения звоните: 1533 - это единый информационный "водопроводный" центр для обращений горожан. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото и видеофакты с проблемами можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185.