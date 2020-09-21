Азиз Суракматов потребовал от ТЭЦ Бишкека решить проблему со смогом

"Вопрос по смогу в этом году должен быть каким-то образом решен. Мы должны спокойно провести этот год без нападения на нас социальных сетей". Об этом во время совещания с городскими службами и акимами районов заявил мэр столицы Азиз Суракматов.

Он потребовал от главы столичной теплоцентрали проверить очистное оборудование и фильтры с тем, чтобы сократить количество вредных выбросов в атмосферу.

Неправда, что причина смога - это автотранспорт. Зимой и летом число автомобилей в Бишкеке одинаковое. Я заявляю, что причина смога - ТЭЦ, структуры теплокоммунэнерго и частный сектор. Как только ТЭЦ начинает работать, у нас начинаются проблемы со смогом. Я думаю, что вам нужно что-то делать. Если перед зимой будет попытка переложить ответственность на наших транспортников - это будет неправильно. Посмотрите, как вам лучше бороться со смогом. Я надеюсь, что аварий в этом году не будет, поставки угля и топлива будут осуществляться на 100%, и подача горожанам тепла будет бесперебойной, - сказал Азиз Суракматов.

Директор ТЭЦ Андрей Воропаев отметил, что оборудование новых блоков ТЭЦ неоднократно проверялось и никаких замечаний не было.

Обратите внимание, что над дымовой трубой нового блока нет дыма, если появляется что-то, то это включается дополнительная очистка. Это пар, а не дым. Нам было предписание заменить фильтры на старой станции. Но нам проще поменять оборудование, в том числе фильтры, - сказал Воропаев.

Отметим, зимой 2019-2020 года Бишкек вошел в топ самых грязных городов мира.