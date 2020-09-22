Шевели мозгами, студент, на "удаленке"

С начала учебного года дистанционное обучение стартовало не только для школьников, но и студентов Кыргызстана. Корреспондент "ВБ" разбиралась, какие плюсы и минусы выявились в связи с онлайн–обучением в вузах республики.

По разные стороны интернет–баррикад

Увы, но пока неизвестно, когда кыргызстанские вузы вернутся к обычной жизни с офлайн–занятиями, живым общением без посредников в виде IT–сервисов.

Серьезные перемены в сфере образования подтолкнули к изменениям в старой образовательной системе, когда грань между классическим и электронным обучением постепенно стирается.

Самое главное условие дистанционного обучения - доступ к Интернету. По исследованиям Всемирного банка, в Кыргызстане только 38 процентов населения имеют возможность пользоваться Всемирной паутиной (в Узбекистане - 55 процентов, в Казахстане - 79 процентов).

Впрочем, без особых проблем прошла приемная онлайн–кампания в отечественные вузы. По ее итогам было зачислено 40 тысяч абитуриентов. Значит, все–таки есть надежда, что большинство студентов имеют возможность "грызть" гранит науки в электронном формате.

Однако сами студенты неоднозначно отнеслись к онлайн–обучению и разбились на два лагеря. С одной стороны те, кому понравилось образование на дистанции. А с другой оказались те, кто с нетерпением ждет возвращения к старому формату.

- Домашних заданий стало больше, контакта с преподавателем меньше, на онлайн–лекции бывает зайти невозможно из–за перегруженности серверов и плохого интернет–соединения, - часто жалуются студенты.

- Нужно разрешить технологическим, аграрным, медицинским специальностям и представителям сферы искусства комбинированное обучение! Предоставлять возможность проведения лабораторных работ и производственной практики в штатном режиме. Студенты в итоге вынуждены самообучаться, а за что, собственно, тогда мы оплачиваем контракт? - возмущается студентка Алия Осмоналиева. - Я - будущий дизайнер. И должна сама, без консультации педагогов, все рисовать. А что касается новых профильных предметов, то приходится искать видеоуроки в Интернете. И не факт, что ты найдешь именно ту информацию, которая тебе нужна.

Однако и в дистанционном обучении можно увидеть свои плюсы.

- В школе привыкли, что у тебя стоят над душой родители или учителя. А в вузе, а тем более удаленно, никто пристально за студентами не следит, поэтому приходится проявлять самостоятельность и улучшать планирование рабочего дня. Удается больше успевать, потому что не приходится тратить время на дорогу до университета. Один из серьзных плюсов учебы онлайн - гибкость графика. Нужно правильно распределить время и расставить приоритеты. Например, все лекции записываются, их можно слушать в любое удобное для себя время. А в прежнем формате такой возможности не было, - считает студент Эмир Мукашев.

Анатомия без практики?

В Минобразования корреспонденту "ВБ" сообщили, что каждый университет должен самостоятельно искать варианты онлайн–обучения. К сожалению, ни на одном из официальных сайтов даже крупнейших вузов республики не удалось найти прямой ссылки на их "дистанционное обучение", где подробно бы описывался учебный процесс и содержались бы все необходимые полезные ссылки.

Впрочем, в ректоратах заверяют, что "преподаватели подготовлены, лекции читаются на высоком уровне, студенты довольны".

В Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына, Бишкекском гуманитарном университете имени Карасаева, Кыргызско–Российском Славянском университете имени Ельцина преподаватели проводят занятия через бесплатные интерактивные платформы, которые позволяют создавать виртуальные аудитории.

В Ошском государственном университете записывают видеолекции своих профессоров и доцентов, размещают на собственном ютуб–канале.

Допустим, какие–то исторические или филологические дисциплины можно представить в форме дистанционного обучения. Но как обучить хирурга на "удаленке"? В Кыргызской государственной медицинской академии имени Ахунбаева пока все занятия проходят дистанционно. Но в силу медицинской специфики студентам требуются практические занятия вживую. И для работы в морге, с трупами, тоже! В вузе не исключают, что будут обращаться с письмом в Минобразования для разрешения очного обучения.

Жалуются на нехватку практических занятий и музыканты.

- Конечно, в консерватории было организовано дистанционное обучение, но оно несопоставимо по качеству с очным. Невозможно по Интернету нормально соединить певца и концертмейстера. Это большая проблема! - говорит проректор по учебной работе Кыргызской национальной консерватории имени Молдобасанова доцент Светлана Исмаилова. - Из–за качества интернет–соединений идет запаздывание на доли секунды, которые сразу же влияют на звучание. А что говорить об оркестрах, о хорах, где множество партий? К тому же есть проблема с техническим оснащением студентов. Например, до некоторых студентов мы даже дозвониться не можем. Ждем возвращения к нормальной учебе!

Есть технические специальности, где нужны практические занятия, которые просто невозможно провести в домашних условиях.

- Для теоретических дисциплин у нас давно есть информационная система, которую раньше мы использовали для обучения заочников. Теперь же мы ее применяем для всех студентов. Можно дистанционно принимать тесты, промежуточные модули. Но, например, для подготовки будущих специалистов пищевой отрасли нужны практические занятия в лабораториях. Или возьмем конструкторов одежды, которым тоже нужны определенные практические занятия, - говорит проректор по учебной работе Кыргызского государственного технического университета имени Раззакова Мирлан Чыныбаев.

В тисках "профодиночества"

Рядовые преподаватели также отмечают, что возникают сложности с дистанционным образованием.

- Обучение онлайн может более–менее восприниматься только людьми, у которых уже есть образование и твердая почва под ногами, примерно после 30 лет. Когда человек уже имеет определенные устойчивые социальные, профессиональные и поисковые навыки. А чему толком может научиться, сидя перед компьютером, ребенок или юноша, которым необходимы в первую очередь навыки социальной адаптации (в коллективе), личные контакты, взаимообучение, масса тактильных ощущений и переживаний? - задается риторическим вопросом один из отечественных преподавателей психологии, пожелавший остаться неназванным.

- Да и с технической точки зрения, например, у моих студентов на курсе только у троих есть стационарные компьютеры или ноутбуки. Телефоны у всех разных марок и поколений. Провайдеры у всех разные. Соответственно, и скорость Интернета тоже разная. Программ, подходящих для обучения такого типа, нет: WhatsApp не тянет. ZOOM рассчитан только на 40 минут непрерывной работы, причем с ограниченным числом участников одновременно. Skype тоже не совсем удобен в этом плане. Так что выкручиваемся как можем! - добавляет преподаватель психологии.

- А в принципе возможна ли успешная "удаленка" в отечественных вузах?

- Конечно, да. Но это требует совершенно иных, новых подходов и методов обучения. То, что происходит сейчас в большинстве вузов, - это имитация дистанционного обучения. Конечно, со временем, возможно, произойдет адаптация к новому формату обучения, но это будет крайне незначительное количество вузов, - считает вице–президент по академическим вопросам и стратегическому планированию Международного университета в Центральной Азии Айгюль Калчакеева.

По словам специалиста, дистанционное и онлайн–обучение достаточно успешно существовало и до пандемии в ведущих университетах мира, которые предлагают программы профессионального развития и обучения.

- "Дистанционка" - это не обязательно ассоциация с ковидной безысходностью. Несомненный плюс - приобретение навыков самостоятельной работы и тайм–менеджмента, развитие ответственности и нацеленности на результат. Но это в большей степени характерно для более взрослых обучающихся в таком формате. Что касается минусов, - это социальная изоляция и, как сейчас говорят психологи, "профессиональное одиночество", - предупреждает Калчакеева.

цифирь

В Кыргызстане сегодня работают 68 вузов, из них 33 государственных и 35 частных. Всего в них обучается 168 тысяч студентов.

а как у них

В РОССИИ занятия в большинстве российских вузов начались с 1 сентября в очном формате - при соблюдении санитарных мер. В начале этой недели Министерство науки и высшего образования РФ сообщило, что вспышек коронавирусной инфекции в российских вузах не зафиксировано.

Ограничений по присутствию в аудиториях нет - студенты могут посещать лекции в полном составе, но с учетом требований по индивидуальной защите. Всех обязали носить защитные маски и при входе в учебное заведение измерять температуру.

В КАЗАХСТАНЕ действует комбинированная система обучения. Первокурсники весь осенний семестр будут учиться в дистанционном формате. А для студентов вторых–четвертых курсов рекомендуется формат полного дистанционного обучения - по педагогическим, гуманитарным, социальным и IT– направлениям. По таким направлениям, как естественные науки, технические, сельское хозяйство, здравоохранение и искусство, предусмотрен смешанный формат обучения. Лекции и семинары будут проводиться в онлайн–формате, лабораторные, практические и студийные занятия - на территории кампуса, но не раньше октября.

В государственных вузах Узбекистана обучение пока ведется дистанционно. Первый заместитель министра высшего и среднего специального образования РУз Уктам Саломов выражал надежду, что в октябре университеты и институты "смогут вернуться к традиционной форме обучения при условии улучшения ситуации с COVID–19 в стране".