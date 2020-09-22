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"Почему "старые" кадры могут возвращаться в ЖК, а в кабмин - нет?"

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- Виктория Гунгер
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Почему в Кыргызстане сложилась традиция по смене главы кабмина в условиях, где на выборы идут почти 85 процентов прежних депутатов парламента? Таким вопросом в беседе с VB.KG задался политолог Шерадил Бактыгулов.

Он отметил, что старые кадры могут возвращаться ЖК, но не могут оставаться в правительстве.

[vrez:center]- В этом нет никакой логики. Что дает очередная смена правительство в реальности? Зарплаты врачей, учителей и прочих бюджетников остаются такими же мизерными, ВВП не увеличивается. А вот политических потрясений для страны от смены кабмина точно прибавляется из раза в раз. В итоге "буксуют" важные госпрограммы и в целом тормозится развитие республики. В условиях постпандемического шока это просто неразумно, - добавил Бактыгулов.

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Эксперт считает, что нынешний премьер-министр Кубатбек Боронов показывает неплохие результаты и должен работать дальше и после избрания нового созыва ЖК.

- После Конституционной реформы 2016 года Кубатбек Боронов только третий премьер. До него был Сапар Исаков и Мухамметкалый Абылгазиев. Именно оно работает по новым правилам парламентской республики. Поэтому, понятное дело, идет процесс "притирки" к новой должности. И здесь однозначно нужен человек, которые будет понимать, как работать в практически экстренных условиях и оперативно реагировать на запросы граждан и Кыргызстана, - пояснил Бактыгулов.


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URL: https://www.vb.kg/392198
Теги:
Кубатбек Боронов, парламент, правительство, Кыргызстан, премьер-министр, #Выборы2020
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