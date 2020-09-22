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В Казахстане на улицах города наблюдается гибель ворон, синиц, голубей

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- Виктория Гунгер
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В Северо-Казахстанской области из-за птичьего гриппа гибнет не только домашняя, но и дикая птица.

По информации Sputnik Казахстан, в Петропавловске тушки мертвых ворон, синиц, голубей и воробьев можно увидеть и в городском парке, и просто на улицах.

Кроме того, встречается много птиц, которые находятся в явно больном состоянии.

- Между тем горожане стали замечать, что на городских улицах появилось и много раздавленных автомобилями голубей. Водители отмечают, что птицы ведут себя очень странно, сидят на дороге и не взлетают при виде приближающегося автомобиля.

Ранее сообщалось, что в СКО из-за птичьего гриппа на карантин закрывают десять сел в семи районах - Тимирязевском, Тайыншинском, Жамбылском, Кызылжарском, Шал акына, им. Г. Мусрепова, Магжана Жумабаева.


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URL: https://www.vb.kg/392200
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