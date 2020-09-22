Прижали коленом, таскали по земле. В соцсети попала драка школьниц

В казахстанских соцсетях появилось видео драки между школьницами. Конфликт произошел в селе Шубарши Темирского района Актюбинской области, сообщает zakon.kz.

Сначала соперницы держат друг друга за одежду, идет словесная перепалка, затем одна таскает другую по земле. На втором видео поверженную прижала к земле коленом третья девушка, а драчунья ей выговаривает.

В областном ДП прокомментировали произошедшее:

По факту избиения несовершеннолетними своей одноклассницы Темирским РОП проводится проверка. По предварительным данным трое учениц 9 класса избили одноклассницу из-за неприязненных отношений и все происходящее снимали на камеру сотового телефона.

Кроме того инспекторами по делам несовершеннолетних проведена профилактическая беседа в учебных заведениях района.