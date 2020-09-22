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Прижали коленом, таскали по земле. В соцсети попала драка школьниц

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- Виктория Гунгер
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В казахстанских соцсетях появилось видео драки между школьницами. Конфликт произошел в селе Шубарши Темирского района Актюбинской области, сообщает zakon.kz.

Сначала соперницы держат друг друга за одежду, идет словесная перепалка, затем одна таскает другую по земле. На втором видео поверженную прижала к земле коленом третья девушка, а драчунья ей выговаривает.

В областном ДП прокомментировали произошедшее:

По факту избиения несовершеннолетними своей одноклассницы Темирским РОП проводится проверка. По предварительным данным трое учениц 9 класса избили одноклассницу из-за неприязненных отношений и все происходящее снимали на камеру сотового телефона.

Кроме того инспекторами по делам несовершеннолетних проведена профилактическая беседа в учебных заведениях района.


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URL: https://www.vb.kg/392204
Теги:
избиение, Казахстан, несовершеннолетние, социальные сети, школа, драка, Кыргызстан
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