Завтра в одном районе Бишкека целый день не будет горячей воды

Завтра в одном районе Бишкека не будет горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В связи с тем, что 23 сентября ПЭУ "Бишкекводоканал" проводит ремонтно-профилактические работы на водозаборах и городских водопроводных сетях, коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго" вынуждено приостановить подачу тепловой энергии в виде горячей воды с 9 утра до 18 часов в районе, ограниченном улицами Д. Сяопина, Профсоюзной, П. Лумумбы и Кустанайской.

ПЭУ "Бишкекводоканал" и КП "Бишкектеплоэнерго" приносит извинения за причиненные неудобства.

По любым вопросам относительно водоснабжения звоните: 1533 - это единый информационный "водопроводный" центр для обращений горожан. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото и видеофакты с проблемами можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185.

И в КП "Бишкектеплоэнерго" работают горячие линии:

Абонентская служба: 212847;

Расчетный отдел: 212845;

Отдел по приборам учета тепловой энергии и приема показаний горячей воды: 492535, 212804.