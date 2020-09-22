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Предвыборные карусели, или "подвоз" по Форме № 2? Эксперты бьют тревогу

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- Виктория Гунгер
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Член ЦИК Гульнара Джурабаева забила тревогу. На сегодняшний день около полумиллиона избирателей, а точнее 445, зарегистрировано по Форме №2.

Он отметила, что вопрос, что делать с огромным количеством избирателей, зарегистрировавшихся по Форме №2, остаётся актуальным.

- Просто исключить их из списка избирателей невозможно, часть из них добросовестные избиратели. Остаётся только составить перечень УИКов с аномально большим количеством избирателей по Ф2. А затем мониторить эти участки особенно внимательно на предмет раскрытия тайны голосования и подкупа. Если будут зафиксированы соответствующие факты, то отменять на таких участках итоги голосования, - подчеркнула на своей странице в соцсетях Джурабаева.

Опасения члена ЦИК, как выяснилось, не беспочвенны. Так называемая Форма №2 связана с избирательным адресом.

Эксперт по избирательному законодательству Эрик Ирискулбеков уточнил VB.KG, что на выборах в местный кенеш все голосуют по прописке и прикреплены к определенному месту регистрации.

- На выборах в ЖК и при избрании президента можно голосовать не только по прописке, но и месту фактического пребывания. Делается это следующим образом. Например, человек прописан в Токтогуле, а хочет проголосовать в Бишкеке по избирательному адресу. В УИК относится Форма№2 с просьбой прикрепить их к данному месту голосования. И гражданин может голосовать на данном участке, - отметил Ирискулбеков.

Вот только данный вопрос интересен больше с позиции партии-кандидата. И именно в них кроется основные опасения относительно Ф2.

- Партии делят территорию на определенные округа. От этого округа баллотируются один или два кандидата. Но загвоздка в том, что часто случается, что те, кто готов поддержать кандидата из числа родственников, друзей и знакомых находятся по другим адресам Кыргызстана. Но заработать голоса нужно любой ценой. Ведь у кандидата установлен партийный лимит, скажем, на 7-8 тысяч голосов, которые он должен принести. Иначе после выборов в ЖК его просто не пропустят по рейтингу. Так как после дня голосования можно менять список в зависимости от того, кто, сколько собрал голосов. Что может сделать кандидат? Конечно, "переселить" своих сторонников на свой округ по той самой Форме №2. И нужное количество электората в его поддержку ему обеспечено, - пояснил Ирискулбеков.

Еще один важный нюанс. Де факто УИК не может отследить, сколько раз проголосовал избиратель на выборах. Полная база избирателей находится в ЦИК. А значит, исключить вероятность дублирования голосов тоже нельзя.

- Конечно, этого не должно быть. Но фактически никаких гарантий нет. Все участковые комиссии не связаны между собой. То есть, список избирателей, например, на участке №1, не подвязан к списку на остальных участках. А их около 2,5 тысяч по стране. Единая база есть только в Центризбиркоме. И теоритически избиратель может сдать эту форму сразу в несколько участков. Вопрос в том, насколько объективно затем в ЦИК перепроверяет проголосовавших и убирает "дубликаты". Здесь также никто не может дать гарантию. Ранее мы неоднократно выступали с инициативой о проведении технического аудита сервера и списка избирателей, в частности. Но ЦИК не дал на это положительного ответа. Поэтому, не удивительно, что столь большое количество зарегистрировавшихся по Форме №2, вызывает определенные сомнения, - резюмировал Эрик Ирискулбеков.


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URL: https://www.vb.kg/392217
Теги:
выборы, нарушения, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, #Выборы2020, ЦИК
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