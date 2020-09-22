Сооронбай Жээнбеков принял Алексея Оверчука

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 22 сентября, принял заместителя председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука, прибывшего в страну во главе делегации для участия в очередном заседании Межправительственной Кыргызско-Российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурно-гуманитарному сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах кыргызско-российского двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Президент Сооронбай Жээнбеков еще раз выразил благодарность российской стороне за оказываемую поддержку по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, предоставление гуманитарной помощи и выделение льготного кредита по линии Евразийского фонда в размере 100 млн долларов США для поддержки малого и среднего бизнеса.

Глава государства отметил важность концентрации совместных усилий на постпандемический период, активизации торгово-экономических отношений и принятия совместных мер по борьбе с последствиями пандемии.

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества с российской стороной по энергетическим, железнодорожным, инфраструктурным, региональным проектам, а также проектам в рамках ЕАЭС, добавив, что в этом направлении большая роль отведена Межправительственной комиссии.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук передал слова приветствия и добрые пожелания от Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Правительства Михаила Мишустина.

Он подчеркнул, что российская сторона дорожит двусторонними отношениями с Кыргызстаном, имеющих стратегический и союзнический характер. Заместитель председателя Правительства России отметил динамичное развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Алексей Оверчук обратил внимание на активное взаимодействие двух стран в рамках ЕАЭС, отметил консолидированную работу соответствующих ведомств по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, а также эффективную деятельность Российско-Кыргызского фонда развития.

Кроме того, заместитель председателя Правительства России добавил, что вопрос поставки в Кыргызстан российской вакцины от нового типа коронавирусной инфекции будет рассмотрен в приоритетном порядке.

Стороны выразили готовность к дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.