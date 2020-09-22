Кыргызстан "против всех". Что будет после победы отрицания?

В социальных сетях и беседах граждане в последнее время все чаще высказываются относительно своего решения поставить "галочку" "против всех". Причина, которой они объясняют такое решение – неверие в справедливый избирательный процесс и усталость от старых лиц, перегруппировавшихся в составе новосозданных политобъединений.

VB.KG решила выяснить, что произойдет на политической арене, если пункт "против всех" станет лидером на выборах 4 октября.

По словам эксперта по избирательному законодательству Эрика Ирискулбекова, если позиция "против всех" наберет больше, чем та партия, что получила наивысшее количество голосов, выборы признаются недействительными.

- И, следовательно, объявляются повторный избирательный процесс. Что касается кандидатов, то во всех демократических странах есть принцип, если за партии-кандидатов не проголосовали, и победил пункт "против всех", они повторно баллотироваться не могут. Это стандарт. Вот только в КР эту норму ранее убрали. Остался лишь моральный стандарт. Если народ отказался голосовать за кандидатов, какое моральное право они имеют баллотироваться дважды? Это позор. Тем более, если народ проголосует "против всех" один раз, он подтвердит это и во второй, и в третий раз. Это его гражданская позиция, - подчеркнул Ирискулбеков.

Эксперт также пояснил нормы повторного голосования.

- Их назначают в течение месяца, и они проходят в ускоренном темпе, - добавил Эрик Ирискулбеков.

Напомним, в Кыргызстане выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 4 октября. Участвуют в выборах 16 партий. Тем не менее, последние опросы общественного мнения показали, что 14% избирателей намерены голосовать "против всех".