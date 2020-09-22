Премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов провел встречу с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком, прибывшего в страну с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

"На сегодняшний день кыргызско-российское сотрудничество находится на самом высоком уровне. Российская Федерация является одним из наших главных торговых партнеров и занимает второе место по объему товарооборота",- сказал премьер-министр.

Глава правительства отметил важность применения опыта Российской Федерации в развитии отдельных сфер экономики.

"Для Кыргызской Республики одной из главных мер по противодействию коррупции является цифровизация, в том числе фискализация налоговой системы. На сегодняшний день мы внедряем множество программ по улучшению данной системы. Хочу выразить благодарность российской стороне за положительное решение по оказанию безвозмездной технической помощи республике для улучшения отечественной системы налогового администрирования, создания маркировки и прослеживаемости товаров", - сказал Кубатбек Боронов.

Премьер-министр в своей речи также выразил благодарность российской стороне за оказанную гуманитарную и практическую помощь по преодолению пика коронавирусной инфекции в Кыргызской Республике и выразил надежду что министерства здравоохранения двух стран будут и в дальнейшем взаимодействовать по многим вопросам в области здравоохранения.

В свою очередь заместитель председателя правительства Российской федерации Алексей Оверчук поблагодарил за тёплый приём и организацию заседания Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству в Бишкеке на высоком уровне. Он отметил готовность российской стороны оказать всемерную поддержку по оказанию технической помощи в целях улучшения налогового администрирования, создания маркировки и прослеживаемости товаров Кыргызской Республики.

Алексей Оверчук отметил, что Кыргызская Республика является надежным партнером и другом Российской федерации.

В ходе встречи был обсужден ряд актуальных вопросов, представляющих взаимовыгодный интерес двух стран.

Глава правительства Кубатбек Боронов пожелал участникам 22-го заседания Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству достичь по всем вопросам взаимоприемлемых решений, которые будут способствовать укреплению союзнических отношений между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией на благо братских народов двух стран.