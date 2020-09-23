Мэру на заметку: Горка - хорошо. Но не на тротуаре же

Вдоль улицы 7 Апреля, на отрезке от Льва Толстого до Горького, отсутствует нормальный тротуар. На это пожаловались жители столицы. Невозможно воспользоваться подземным переходом под железной дорогой из–за его антисанитарного состояния. А дорожку вдоль реки Аламедин и вовсе перегородили детской горкой.

- На днях довелось совершить пешую прогулку по западной стороне бывшей Алма–Атинской - от проспекта Чуй до Горького, - позвонил в редакцию горожанин Айбек Сатыбалдиев. - От Чуй до железной дороги идти одно удовольствие - новый тротуар, зелено, свежо. Но это впечатление моментально сменяется зловонным и не освещенным подземным пешеходным переходом под "железкой". Можно, конечно, пройти поверху, если ты молодой.

От этого места состояние тротуара оставляет желать лучшего. Но первые несколько сотен метров он выглядит еще вполне ничего, а вот дальше просто исчезает. Идти приходится вдоль проезжей части, где протоптана тропинка.

- Я, конечно, понимаю, что это не центр города. Но пешеходы здесь же ходят. И ходили бы еще больше, если б власти соизволили проложить нормальный тротуар. Тем более отрезок небольшой, - заключил горожанин.

Состояние подземного пешеходного перехода действительно ужасное. Вонь стоит такая, что невольно зажимаешь нос. Освещения здесь, похоже, никогда не было, хотя переход длинный, и по ночам здесь царит кромешная тьма.

Вторая жалоба пришла от жителей частного сектора, расположенного вдоль реки Аламедин, с западной стороны, на отрезке между улицами Медерова и Ахунбаева. Между домами и рекой расположен тротуар, вдоль которого есть даже скамейки для отдыха. Однако владельцы одного из особняков, который перепрофилирован под детский сад, решили организовать здесь детскую площадку. И все бы ничего, да горку и лестницу поставили прямо на середине пешеходной дорожки.

Ближе к Ахунбаева есть еще одна помеха в виде футбольного поля и относящихся к нему железных контейнеров. Обходить их приходится по буеракам, что не под силу пожилым людям и мамашам с колясками.

Иначе как самоуправством это не назовешь. Но поскольку тротуар скрыт от глаз, чиновники о нем и не вспоминают. А было бы неплохо наведаться и снести мешающие проходу конструкции.