Как вирус ударил по карману

Снижение экономической активности из-за пандемии коронавируса вызвало отставание по сбору налогов. Однако руководство столичной мэрии не планирует снижать расходы. По утверждению чиновников, потенциал у Бишкека есть, нужно лишь его задействовать. Каким образом можно пополнить столичный бюджет?

На этот вопрос попытался найти ответ корреспондент "ВБ". На планерке у градоначальника Азиза Суракматова прозвучали такие цифры: за 8 месяцев текущего года фактическое поступление доходов составило 5,139 миллиарда сомов, или 85,4 процента от плана, который составляет 6,017 миллиарда.

Налогов собрали 4,209 миллиарда сомов, недосчитались 587 миллионов. Причем наихудшие показатели у налоговиков Свердловского района, которые выполнили план всего на 75 процентов.

Неналоговых доходов к началу текущего месяца собрано на сумму 388 миллионов сомов при плане 679 миллионов. Из них по линии управления земельных ресурсов - 229 миллионов, от управления муниципального имущества - 38 миллионов.

Азиз Суракматов поручил городскому финансовому управлению, налоговым службам и районным акимиатам тщательно проанализировать ситуацию и устранить отрицательную тенденцию по финансовым сборам. Чиновникам необходимо усилить работу и по сбору арендных платежей за пользование муниципальными земельными участками. И выбора у них нет, так как, по словам первого вице-мэра Алмаза Бакетаева, корректировок по доходам в городской бюджет не будет. План придется выполнять, потенциал для этого имеется.

И с заместителем мэра трудно не согласиться. В интервью нашей газете во время карантина Алмаз Бакетаев уже рассказывал, что в городе есть достаточный резерв, который позволил бы увеличить бюджет до 15-20 миллиардов ("Алмаз Бакетаев: Никто не хочет работать по-новому, все идет по накатанной" от 05.06.2020). И сотрудники Налоговой службы, те, кто непосредственно работает, "на земле", прекрасно это знают. Но то ли ленятся вытягивать столичный бизнес из тени, то ли заинтересованы в том, чтобы часть предпринимателей продолжала работать из–под полы. Ведь в таком случае можно предложить им свои услуги по протекции.

Почему речь именно о рядовых сотрудниках налоговой? Потому что они обладают достоверной информацией о том, какие юридические лица работают на вверенной им территории. Наивно думать, что, к примеру, какой-либо коммерсант позволит себе торговать без официальных документов либо не заручившись поддержкой курирующего налоговика.

Иными словами, не нужно искать тех самых подпольных бизнесменов, организуя рейды или облавы. Они работают свободно и открыто, не боясь быть пойманными. И первое, что здесь задействовано, - массовая стихийная торговля. Ведется она как вокруг крупных столичных рынков, так и на оживленных улицах, вблизи перекрестков, а также в спальных районах, где высокая пешеходная проходимость. Владельцы подобных торговых точек не платят налоги, не производят отчисления в Соцфонд и не оплачивают аренду муниципальной земли, на которой размещают свои лотки.

Следующей довольно крупной группой злостных неплательщиков являются многочисленные таксисты-частники, которые работают не на таксомоторные компании, а "от бордюра". Их никто и не пытается направить в правовое русло. Лишь изредка проводятся показушные рейды объединенными мобильными группами, в число которых входят сотрудники автоинспекции и налоговой. Однако такие мероприятия как кость в горле и у тех, и у других, ибо личной выгоды для них здесь нет.

Еще один пункт подсказал сам вице–мэр во время нашего прошлого интервью - обязать владельцев бутиков в крупных торговых центрах принимать оплату не только наличным, но и безналичным способом, для чего необходимо обзавестись POS-терминалами для приема банковских карт. Это не затратно, зато не позволяет увести доходы в тень. Сейчас предприниматели во многих ТЦ торгуют исключительно за наличку, легко минуя налогообложение.

Также ни для кого не секрет, что в городе функционирует большое количество станций технического обслуживания. Владельцы, по идее, должны приобретать патенты по числу имеющихся подъемников и смотровых ям. Но уходят от налогов довольно просто - вместо десяти подъемников, оплачивают, скажем, пять. А чтобы не возникало лишних вопросов, за остальные задабривают курирующего инспектора. В результате все довольны, а в муниципальном бюджете - дыры.

При этом важно подчеркнуть, что, глядя на таких вот уклонистов, следуют их примеру и другие предприниматели. Ведь, по сути, они подвергаются дискриминации - попробуй не заплати вовремя, и тебе тут же назначат штраф. А другие живут и в ус не дуют.

Довольно внушительные средства городской бюджет недополучает и от аренды муниципальной земли. Причем суммы там исчисляются миллионами. Для примера, буквально на днях управление землепользования и строительства, мягко говоря, встряхнуло арендатора крупного участка в западной части города. Еще в 2011 году ему отдали во временное пользование надел площадью 5 тысяч 130 квадратных метров. Однако он ни разу не произвел оплату, в результате чего образовался долг в размере 9,8 миллиона сомов.

И таких сотни. Поэтому вице-мэр по земельной и транспортной политике Азиз Алымкулов пригрозил, что договорные отношения с должниками будут разорваны в одностороннем порядке, а задолженности взысканы через суд.

В общем, потенциал действительно есть и всегда был. Вот только используют его в интересах отдельных чиновников. А потому республика уже много лет не может вытащить экономику из тени. И, к сожалению, пандемический кризис ничуть не изменил положение дел.

Дайте бизнесу работать!

Впрочем, вина за недопоступления средств в городской бюджет лежит и на самой мэрии. В борьбе с коронавирусом чиновники явно перегибают палку, "кошмаря" бизнес бесконечными проверками на выполнение санитарных норм. И даже уголовными делами пугают в отношении некоторых ресторанов. При этом все горожане прекрасно понимают, что это не более чем показуха.

Так, до сих пор остается под запретом деятельность кинотеатров, фудкортов в торговых центрах, детских площадок, ночных клубов и ресторанов в части проведения праздничных или поминальных мероприятий. И здесь важно заметить, что большинство из перечисленных субъектов бизнеса работают абсолютно легально, оплачивая все необходимые налоги.

При этом их закрытие уже давно не несет какой-либо пользы, так как открыты главные источники заражения - магазины, рынки и общественный транспорт. Риск подхватить инфекцию в кинотеатре или на детской площадке не выше, чем в супермаркете или в троллейбусе. Бизнесмены из указанных сфер уже неоднократно обращались с просьбой разрешить их деятельность, ссылаясь на опыт других стран, в частности России.

В результате в Бишкеке складывается непонятная картина - и в борьбе с коронавирусом эти ограничения уже не помогают, и по городскому карману бьют нещадно. Зато проверяющие кичатся большими суммами штрафов, собранными с нарушителей. Вот только почему-то не обнародуют сравнительную информацию, сколько налогов эти самые "нарушители" перечислили бы в бюджет, если бы им дали работать.

Источник: газета "Вечерний Бишкек"