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Ряд партий объединяются для борьбы против подкупа голосов

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- Екатерина Улитина
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Политические партии "Республика", "Ата Мекен", "Бир Бол" и "Реформа" сегодня, 23 сентября, намерены подписать меморандум о солидарности.

"Из-за растущего общественного недовольства, представители политических партий, участвующих в парламентских выборах, признавая растущую опасность массового подкупа голосов и использования административного ресурса партиями от власти, выражают свою решимость бороться за честные и справедливые выборы. Для обеспечения честных, прозрачных и честных выборов, они выражают свою солидарность через Меморандум", - говорится в сообщении партий.

Проект меморандума о солидарности был подготовлен политическими партиями "Республика", "Бир Бол", "Ата Мекен" и "Реформа".


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URL: https://www.vb.kg/392239
Теги:
меморандум, партии, Кыргызстан, подкуп
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