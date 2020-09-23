ПРООН передал Кыргызстану оборудование для выборов

Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов КР получила IT-оборудование от ПРООН, в рамках реализации проекта в поддержку выборов.

В церемонии передачи IT-оборудования приняли участие Постоянный Представитель ПРООН в Кыргызстане Луис Чембердлен, Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в КР Маэда Сигэки, председатель ЦИК КР Нуржан Шайлдабекова и глава ГРС при ПКР Акын Мамбеталиев.

В ходе церемонии председатель ЦИК КР отметила значимость и важность данного оборудования для выборных процессов.

"Модернизация избирательного оборудования является одной из основных частей стратегии совершенствования избирательного права и процесса. Благодаря чему, избирательный процесс становится прозрачным и открытым. Достоверность выборов – это основа мирных выборов" - сказала Нуржан Шайлдабекова.

Глава ГРС отметил актуальность поддержки ПРООН в выборном процессе, в части цифровизации.

"Искоренение человеческого фактора вызывает больше доверия населения к самому процессу. Данное оборудование мы сможем использовать внедряя цифровизацию в регионы. Эти выборы должны стать очередным шагом в закрепелении доверия со стороны граждан в выборную систему и применяемым IT -технологиям" - сказал Акын Мамбеталиев.

Напомним, выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 4 октября.