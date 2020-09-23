СМИ: российская вакцина от COVID-19 не вызывает аллергии

Вакцина от коронавируса "Спутник V", разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в России, не вызвала аллергической реакции у испытавших ее добровольцев, пишет казахстанское интернет-издание "Курсив".

Руководитель научного центра Александр Гинцбур рассказала, что среди добровольцев на первой и второй фазах клинических испытаний не было выявлено аллергических реакций. Кроме того, вакцина не дала аллергическую реакцию и среди 2,5 тысяч жителей Москвы, которые выступили добровольцами в испытаниях.

Также Гинцбург назвал условие, при котором в России можно остановить распространение заболевания COVID-19: нужно, чтобы вакцинацию прошли 70-80 процентов населения. Гинцбург также сказал, что уже к ноябрю будет готово 5-6 миллионов доз вакцины.

В России до 15 октября планируется зарегистрировать еще одну вакцину от коронавируса - "ЭпиВакКорона". Ее разрабатывает Центр вирусологии и эпидемиологии "Вектор". Сейчас препарат проходит клинические испытания, они должны завершиться 30 сентября.

Накануне сообщалось, что первый препарат от коронавируса начал продаваться в российских аптеках.