Трамп в ООН потребовал призвать Китай к ответу из-за коронавируса

Выступая с видеопосланием на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи, президент США Дональд Трамп почти половину своей речи посвятил критике Китая. Он рассказал об успехах своей страны в борьбе с COVID-19 и на международной арене, включая соглашение между Израилем, ОАЭ и Бахрейном, а также первые прямые переговоры между правительством Афганистана и талибами, сообщают "Новости ООН".

Дональд Трамп в своей речи начал с пандемии COVID-19 и возложил ответственность за нее на Китай.

"Мы начали жестокую битву с невидимым врагом – китайским вирусом, который унес бесчисленное количество жизней в 188 странах", - сказал Трамп и сообщил, что "США быстро произвели рекордное количество аппаратов искусственной вентиляции легких" и "первыми разработали жизнеспасительное лечение", что, по словам американского президента, позволило с апреля сократить смертность от нового коронавируса на 85 процентов. Дональд Трамп сообщил, что три американские вакцины от COVID-19 находятся на третьей стадии клинических испытаний, причем уже началось их массовое производство. Но он заявил и о необходимости "призвать к ответу страну, которая напустила эту чуму на весь мир – Китай".

Трамп также заявил, что Китай производит вдвое больше эмиссий парниковых газов, чем США. И те, кто не признает "выдающихся экологических успехов" Америки, по его словам, просто хотят ее наказать.

"Если ООН хочет быть эффективной организацией, она должна сосредоточиться на реальных мировых проблемах", - заявил президент США.

Дональд Трамп также заявил, что Америка – лидер в области прав человека: его администрация выступает за "свободу вероисповеданий, расширение возможностей женщин, декриминализацию гомосексуализма, борется с торговлей людьми и защищает нерожденных детей". По его словам, свобода и безопасность по всему миру зависят от процветания его страны, и как заявил Трамп, "всего за три года мы построили самую развитую экономику в истории".

Президент напомнил, что военной мощи США нет равных в мире: за последние четыре года Вашингтон потратил на военные расходы 2,5 триллиона долларов.

В числе достижений своей администрации в международных отношениях Трамп назвал мирное соглашение между Израилем, ОАЭ и Бахрейном, подписанное недавно в Белом доме. Он уверен, что за ними потянутся и другие страны:

"Эти прорывные мирные сделки означают новый рассвет для Ближнего Востока", - заявил американский президент и объяснил это тем, что Америка применила "новые подходы".

Он признался, что никогда не испытывал такого оптимизма по поводу будущего региона, как сейчас.

Глава американского государства с гордостью напомнил, что Вашингтон вышел из международного соглашения по иранской ядерной программе и на днях ввел новые односторонние санкции против Ирана. "Мы вышли из этой ужасной ядерной сделки с Ираном и ввели сокрушительные санкции против этого главного спонсора терроризма. Мы уничтожили халифат ИГИЛ – на 100 процентов", - заявил Трамп и добавил, что сейчас США работают над тем, чтобы прекратить войну в Афганистане.