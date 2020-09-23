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Ремонт дороги на Профсоюзной создает аварийную ситуацию

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- Екатерина Улитина
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Ремонтные работы на улице Профсоюзной в Бишкеке создают аварийную ситуацию, сообщили VB.KG читатели.

- На перекрестке Профсоюзная Каракумская дорожные службы не установили знаки, предупреждающие о проводимых работах. Вместо знаков, они положили ветки в яму, которая образовалась на дороге и поставили дорожные конусы. В темное время суток яму не видно, что создает аварийную ситуацию. Кроме того, там проводятся работы по установке бордюров и клумбы. Камни, которые оставляют рабочие после рабочего дня не убирают и они остаются лежать на дороге, - написал читатель.


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URL: https://www.vb.kg/392254
Теги:
дороги, Бишкек, ремонт дорог
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