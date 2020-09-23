Бишкек и Ташкент подпишут соглашения о сотрудничестве

Бишкек и Ташкент подпишут план мероприятий по реализации соглашения между столичной мэрией и хокимиятом города Ташкент о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Об этом стало известно на встрече мэра города Бишкек Азиза Суракматова с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Узбекистан в Кыргызстане Хуршидом Мирзахидовым, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Стороны выразили заинтересованность в торгово-экономическом, инвестиционном и культурно-гуманитарном сотрудничестве и укреплении взаимоотношений между столицами двух соседних стран.

Глава муниципалитета поздравил посла с назначением и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Напомним, что 4 сентября 1993 года были подписаны соглашение о сотрудничестве между администрацией г. Бишкека и хокимиятом г. Бухары, соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве между Бишкеком и Самаркандской областью.

В 1996 и 2017 годах подписаны соглашения между мэрией Бишкека и хокимиятом Ташкента о сотрудничестве в экономической, научно-технической и гуманитарной областях.