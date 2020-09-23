Россия продолжит помогать Кыргызстану в борьбе с инфекциями

Россия в ближайшее время поставит в Беларусь и Кыргызстан по 50 тысяч доз вакцины против кори. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Вакцина производства Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора будет передана в эти страны безвозмездно, при поддержке правительства РФ.

В нынешнем году Россия уже не впервые оказывает содействие Кыргызстану в борьбе с инфекционными заболеваниями. И прежде всего – с коронавирусом. Так, за период его пандемии российские специалисты неоднократно передавали кыргызским коллегам тест-наборы для лабораторной диагностики коронавируса, разработанные тем же "Вектором".

Как отмечается в российских СМИ, среди стран ближнего зарубежья именно Кыргызстану была оказана самая большая помощь в виде тест-систем, реагентов для лабораторной диагностики COVID-19, а также термометров для оснащения пунктов пропуска. В этом перечне - 1570 наборов на 157 тысяч исследований, реагенты для пробоподготовки на такое же количество исследований, 10 приборов для бесконтактного измерения температуры тела.

На втором в таком списке – Узбекистан, на третьем – Армения, на четвертом – Таджикистан. Всего Россия направила более одного миллиона тестов на коронавирус в 39 государств.

В данный момент представители КР и РФ ведут переговоры о поставках в республику российской вакцины от коронавируса. Тем временем, Минздрав РФ уже одобрил проведение клинических испытаний третьей вакцины от COVID-19. Речь о разработке центра имени Чумакова Российской академии наук. Первая, "Спутник V", уже поступает в регионы, а препарат от новосибирского "Вектора" может быть зарегистрирован меньше чем через месяц.

Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная российским специалистами, проходит третий этап испытаний. 2,5 тысячи москвичей уже сделали прививку, пока им ввели первый компонент вакцины. "К ноябрю это будет порядка 5-6 миллионов вакцин, которые в месяц будут производиться в нашей стране. Это позволит в течение 9-12 месяцев провакцинировать наше население, чтобы достичь уровня вакцинации порядка 70-80 процентов", - рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Александр Гинцбург.