В РФ ищут мошенников, обманывающих кыргызстанцев с выездом на родину

В России некоторые мошенники продолжают попытки нажиться на стремлении кыргызстанцев вернуться на родину. И, как сообщили в посольстве КР в РФ, предоставляют им ложную информацию об открытии границы с Казахстаном, обещая за вознаграждение содействие в отправке в Кыргызстан.

В настоящее время российско-казахстанская граница по-прежнему закрыта, напомнили в дипмиссии. Несмотря на это, рассказали в ней, некоторые люди, представляясь сотрудниками посольства, организовывают коллективный выезд в приграничные районы России. На сегодняшний день поступили соответствующие письменные заявления от 22 граждан КР, находящихся в Республике Башкортостан. Они оказались здесь, по их словам, в результате ложной информации от кыргызстанца, который выдавал себя за дипломата и обещал помощь за 7 тысяч рублей.

В целях пресечения преступных действий этого человека представительством МВД КР в РФ совместно с правоохранительными органами России уже ведется его поиск. "Лица, занимающиеся противозаконным сбором денежных средств, будут привлечены к ответственности по всей строгости Уголовного кодекса РФ!"- заявили в посольстве.

В нем также подчеркнули, что решение о предоставлении "зеленого коридора", то есть временного открытия границы для проезда, принимается исключительно правительствами России и Казахстана. И в настоящий момент в ними ведутся переговоры о вывозе в Кыргызстан более 3 500 его граждан, находящихся в Оренбургской области и Республике Башкортостан. Усилиями местных властей им организовано проживание в общежитиях, на территориях детских лагерей, в палаточных лагерях. Некоторые разместились в гостиницах и хостелах самостоятельно, большинству предоставляется бесплатно питание.

Посольство призвало сограждан не доверять слухам и недостоверной информации по выезду на родину, руководствоваться только проверенными данными, публикуемыми в официальных государственных источниках, на сайте посольства, в блоге посла. И - сообщать о фактах упомянутых преступных действий, для привлечения виновных к ответственности по всей строгости российских законов.

"К сожалению, в настоящий момент вновь фиксируется увеличение количества заболеваний коронавирусом. В связи с резким похолоданием на российской территории посольство просит граждан заботиться о своем здоровье и настоятельно призывает соотечественников, находящихся в РФ, воздержаться от выезда к российско-казахстанской границе. В случае крайней необходимости возвращения на родину рекомендуем воспользоваться авиарейсами. При этом посольство ведет переговоры по увеличению количества таких рейсов и по уменьшению стоимости авиабилета", - сообщили в дипмиссии.