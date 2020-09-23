Об открытии регулярных авиарейсов рассказал премьер-министр КР

Если эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане останется стабильной, будет проводиться работа по открытию других авиарейсов. Об этом на брифинге 23 сентября сказал премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

"Поступает большое количество запросов по возобновлению авиамаршрутов. Как я отмечал ранее, было решено открыть границы для граждан 32 стран. Среди часто запрашиваемых маршрутов - Россия, Казахстан, Турецкая Республика, Объединенные Арабские Эмираты и др. Если эпидемиологическая ситуация останется стабильной, мы усилим работу по открытию и других авиарейсов", - отметил глава правительства.

Напомним, ранее пресс-служба Международного аэропорта "Манас" распространила информацию, в какие города можно вылететь из аэропортов Кыргызстана сегодня и что для этого требуется.