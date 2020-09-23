Начальника отдела УГНС, задержанного Финполом, уволили - "утратил доверие"

Начальник отдела управления Государственной налоговой службы по Ленинскому району г. Бишкек уволен в связи с утратой доверия. Соответствующий приказ подписал председатель ГНС Кабыл Абдалиев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основанием для увольнения явилось его задержание ГСБЭП по факту незаконной выдачи в 2018 году патентов на имя граждан КР, без их ведома и участия.

Напомним, сегодня Финпол сообщил о задержании начальника одного из отделов УГНС по Ленинскому району г. Бишкек О.А., который в сговоре с другими работниками налоговой службы, злоупотребляя должностным положением, способствовал незаконной выдаче патентов на имя граждан КР, без их ведома и участия. Вследствие чего на их имя ввезены товары народного потребления из стран ЕАЭС, с которых не уплачены налоги в бюджет государства на сумму примерно 6 млн. сомов.