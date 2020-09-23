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"Так держать, Бахтияр!" Пандемию может победить только спорт

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- Айжан Мамбеталиева, Бакыт Басарбек
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Сотрудник "Издательского дома "Вечерний Бишкек" Бахтияр Куранбаев получил медаль Алматинского марафона за дистанцию 21,1 километра.

Бахтияр, пожалуй, один из самых активных членов нашего коллектива, спорт в его жизни занимает, наверное, первое место. Раньше он занимался вольной борьбой, является неоднократным призером в соревнованиях по пляжной борьбе и сумо. А в прошлом году увлекся легкой атлетикой, пробежал все возможные марафоны в нашей стране, поучаствовал также и в алматинском, выбрав там дистанцию в 10 километров.

В нынешнем году Бахтияр решил пробежать на этих соревнованиях полумарафон, но из–за пандемии коронавирусной инфекции "Алматы марафон" не состоялся. Организаторы посчитали, что за желание участвовать в этом соревновании и любовь к спорту участники все равно достойны медалей. И ведь верно говорят, результаты не столь важны, гораздо ценнее стремление человека покорять выбранные высоты. Медали и стартовые номера всем участникам выслали в их страны.

У вечеркинцев нет сомнений, что, если бы все–таки забег состоялся, Бахтияр, безусловно, был бы в числе призеров. Недавно благотворительное мероприятие прошло в Ботаническом саду в Бишкеке, где он преодолел 21,1 километра с отличным результатом. Так держать, Бахтияр! – сказали мы ему все.

Бахтияр Куранбаев согласился ответить на несколько наших вопросов. В частности, как спорт помогает ему в жизни и какие планы на спортивном поприще у него впереди.

Скажи Бахтияр как давно ты занимаешься спортом?

- Начал еще в детстве заниматься вольной борьбой, но как-то несерьезно это у меня было. Ходил недолгое время. Потом уже в студенческие времена вновь начал заниматься борьбой, но уже серьезно. Участвовал даже в соревнованиях, в том числе и по пляжной борьбе. Принимал участие и в турнирах по сумо. Этот чисто японский вид спорта новый у нас и поэтому участников пригласили и из других видов спорта. Также участвовал в турнирах по воркауту. Это такая уличная гимнастика, которая включает в себя выполнение различных упражнений на турниках, брусьях и прочих спортивных конструкциях. В 2017 году я решил попробовать себя в марафонах и вот с тех пор стараюсь не пропускать их по возможности.

Ты только в Кыргызстане бегаешь?

Нет конечно. Мне приходят приглашения на марафоны и из других стран. Вот как уже говорилось в этом году я должен был поехать в Алмату, но из-за карантина забег отменили. В целом, в этом году почти все турниры были отменены и не только по легкой атлетике. Надежда остается на следующий год и в случае улучшения эпидситуации я обязательно приму участие во многих марафонах.

Кстати, по поводу пандемии как ты считаешь спорт может помочь избежать новой для человека болезни?

Конечно, здесь без вариантов. Вообще я считаю, что в борьбе с этой болезнью главный акцент нужно делать не на санитарные правила (маски, дистанция и все такое), а именно на здоровый образ жизни. Я не говорю, что маски не нужно носить, как раз-таки нужно, но тому же правительству можно было бы больше пропагандировать здоровый образ жизни, то есть спорт. Людям как раз-таки и нужно постоянно говорить, что в качестве профилактики нужно постоянно заниматься спортом и правильно питаться. Все это укрепит иммунитет, а значит никакие болезни будут уже не страшны. Чаще нужно говорить людям не про масочный режим, а именно про спорт.


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URL: https://www.vb.kg/392274
Теги:
легкая атлетика, марафон, спорт
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