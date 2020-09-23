"Так держать, Бахтияр!" Пандемию может победить только спорт

Сотрудник "Издательского дома "Вечерний Бишкек" Бахтияр Куранбаев получил медаль Алматинского марафона за дистанцию 21,1 километра.

Бахтияр, пожалуй, один из самых активных членов нашего коллектива, спорт в его жизни занимает, наверное, первое место. Раньше он занимался вольной борьбой, является неоднократным призером в соревнованиях по пляжной борьбе и сумо. А в прошлом году увлекся легкой атлетикой, пробежал все возможные марафоны в нашей стране, поучаствовал также и в алматинском, выбрав там дистанцию в 10 километров.

В нынешнем году Бахтияр решил пробежать на этих соревнованиях полумарафон, но из–за пандемии коронавирусной инфекции "Алматы марафон" не состоялся. Организаторы посчитали, что за желание участвовать в этом соревновании и любовь к спорту участники все равно достойны медалей. И ведь верно говорят, результаты не столь важны, гораздо ценнее стремление человека покорять выбранные высоты. Медали и стартовые номера всем участникам выслали в их страны.

У вечеркинцев нет сомнений, что, если бы все–таки забег состоялся, Бахтияр, безусловно, был бы в числе призеров. Недавно благотворительное мероприятие прошло в Ботаническом саду в Бишкеке, где он преодолел 21,1 километра с отличным результатом. Так держать, Бахтияр! – сказали мы ему все.

Бахтияр Куранбаев согласился ответить на несколько наших вопросов. В частности, как спорт помогает ему в жизни и какие планы на спортивном поприще у него впереди.

Скажи Бахтияр как давно ты занимаешься спортом?

- Начал еще в детстве заниматься вольной борьбой, но как-то несерьезно это у меня было. Ходил недолгое время. Потом уже в студенческие времена вновь начал заниматься борьбой, но уже серьезно. Участвовал даже в соревнованиях, в том числе и по пляжной борьбе. Принимал участие и в турнирах по сумо. Этот чисто японский вид спорта новый у нас и поэтому участников пригласили и из других видов спорта. Также участвовал в турнирах по воркауту. Это такая уличная гимнастика, которая включает в себя выполнение различных упражнений на турниках, брусьях и прочих спортивных конструкциях. В 2017 году я решил попробовать себя в марафонах и вот с тех пор стараюсь не пропускать их по возможности.

Ты только в Кыргызстане бегаешь?

Нет конечно. Мне приходят приглашения на марафоны и из других стран. Вот как уже говорилось в этом году я должен был поехать в Алмату, но из-за карантина забег отменили. В целом, в этом году почти все турниры были отменены и не только по легкой атлетике. Надежда остается на следующий год и в случае улучшения эпидситуации я обязательно приму участие во многих марафонах.

Кстати, по поводу пандемии как ты считаешь спорт может помочь избежать новой для человека болезни?

Конечно, здесь без вариантов. Вообще я считаю, что в борьбе с этой болезнью главный акцент нужно делать не на санитарные правила (маски, дистанция и все такое), а именно на здоровый образ жизни. Я не говорю, что маски не нужно носить, как раз-таки нужно, но тому же правительству можно было бы больше пропагандировать здоровый образ жизни, то есть спорт. Людям как раз-таки и нужно постоянно говорить, что в качестве профилактики нужно постоянно заниматься спортом и правильно питаться. Все это укрепит иммунитет, а значит никакие болезни будут уже не страшны. Чаще нужно говорить людям не про масочный режим, а именно про спорт.