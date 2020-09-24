Ко Дню кыргызского языка выпустили серию "Книжной полки читателя"

Директор академического Института языка и литературы имени Чингиза Айтматова академик НАН КР Абдылдажан Акматалиев сообщил VB.KG, что к нынешнему Дню государственного языка вышли в свет еще десять томов серии "Книжная полка читателя": с 41-го по 50-й.

- Наряду с другими государственными учреждениями и организациями страны, Институт языка и литературы имени Айтматова запланировал множество дел в рамках Национальной программы по развитию государственного языка и совершенствованию языковой политики Кыргызской Республики на 2014-2020 годы, - пояснил академик Акматалиев.

Его институт готовит к печати, предлагает читателям в бумажном и электронном форматах много книг по языкознанию, устному народному творчеству, художественной литературе и литературоведению.

Всего под редакцией академика Акматалиева предусматривается издание 70 томов серии произведений видных кыргызских поэтов и писателей серии "Книжная полка читателя".

С 2015 года по сегодняшний день в рамках названной серии были изданы произведения целого ряда кыргызских писателей и поэтов, начиная с основоположников новой письменной кыргызской литературы Касыма Тыныстанова и Сыдыка Карачева.

Академик рассказал, чьи произведения вошли в новейшие десять томов.

- 41 том состоит из поэтических произведений первых представительниц Нуркамал Джетикашкаевой и других представительниц женской поэзии. В 42 том вошли лирика, поэмы и драмы Жалиля Садыкова. 43 том составили произведения Эсенгула Ибраева. В 44 том вошли произведения Абзия Кадырова и Эрниса Турсунова, в 45 том – Ашима Жакыпбекова, в 46 том – Мурзы Гапарова, в 47 том – Асанбека Стамова, в 48 том – Жолона Мамытова, в 49 том – Турара Кожомбердиева, в 50 том – Казата Акматова, - перечислил он.

По его словам, при отборе произведений для составления томов внимание обращалось, наряду с эволюцией творческих исканий писателя, на актуальность идейно-тематического содержания, уровень художественности произведений, с учетом значения творчества писателя в общем процессе идейно-эстетического развития национальной кыргызской литературы.

При составлении томов также делался упор на издание произведений, вошедших в школьную программу.

- Как запланировано, книги, изданные Институтом языка и литературы имени Айтматова под эгидой Национальной программы развития государственного языка, будут бесплатно распределяться по библиотекам. Кроме того, электронные варианты этих книг размещены в Интернете, подчеркнул академик Акматалиев.