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Школьники и детсадовцы ждут октября

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- Н Крайнова
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Уставшие от дистанционного обучения родители и школьники больше всего хотят знать, когда откроют школы. Возможно, уже в октябре дети вернутся к традиционным занятиям. Об этом сообщил министр образования и науки Каныбек Исаков в ходе онлайн–совещания с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Министр озвучил предложение о возобновлении обучения в школах при стабилизации эпидемиологической ситуации с октября. Президент Сооронбай Жээнбеков поддержал предложение, порекомендовав начать этот процесс поэтапно - с начальных классов школ.

Появились обнадеживающие новости и для родителей дошколят. Правительство обещает в ближайшее время открыть государственные детские сады.

- В настоящее время частные детсады после проверки санитарных служб уже работают. Государственные и муниципальные сады проверяются специальной комиссией, разрабатываются алгоритмы открытия, проводится предварительная дезинфекция, - сообщил на этой неделе премьер–министр Кубатбек Боронов на брифинге в правительстве.

К сожалению, многие взрослые и дети воспринимают "удаленку" как каникулы. Ведь учителя не могут контролировать прогулы учеников. В лучшем случае подростки бесцельно шатаются по улицам и магазинам. А не так уж и редко бывает, что дети из малообеспеченных семей целыми днями работают на базарах, автомойках, в точках общепита и других местах.

На днях мэрия провела обход городских улиц в поисках несовершеннолетних, которые попрошайничают, работают, подвергаются насилию.

В ходе рейда в Первомайском районе на одной из автомоек в районе Западного автовокзала был обнаружен подросток - ученик лицея № 100. Специалисты управления соцзащиты и правоохранительных органов провели разъяснительную беседу с ребенком, администрацией заведения.

В соответствии со статьей 15 Кодекса Кыргызской Республики "О детях" запрещается привлекать ребенка для выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им образования. Грубое нарушение, когда несовершеннолетние вместо учебы торгуют всякой мелочью, подносят и перевозят грузы, собирают на рынках коробки и бутылки, моют автомобили.

В мэрии напоминают, что, согласно действующему законодательству, именно родители несут ответственность за воспитание, содержание и обеспечение безопасности детей, а любое использование детского труда запрещается.


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URL: https://www.vb.kg/392279
Теги:
детский сад, школа, Бишкек, Кыргызстан, карантин
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