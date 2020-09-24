Погода
$ 79.20 - 79.54
€ 92.87 - 94.12

Российские летчики в Кыргызстане произвели бомбометание

207  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экипажи самолетов Су-25СМ, находящиеся на вооружении российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане, уничтожили укрепленный командный пункт условного противника. Это было сделано, как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинена данная база, в ходе летно-тактического учения на одном из авиационных полигонов в горах Центральной Азии.

Российские летчики на штурмовиках Су-25СМ по сигналу "тревога" выполнили парные взлеты с аэродрома "Канта". А затем по полученным координатам произвели сброс 100-килограммовых фугасных авиационных бомб по мишеням, имитирующим укрепленный командный пункт. Кроме того, с пикирования осуществили пуски неуправляемых ракет по целям, имитирующим легко бронированную технику и живую силу условного противника. Полеты выполнялись на скоростях 700-750 км/ч и на высоте от 200 до 3000 метров.

В учении было задействовано четыре самолета Су-25 и около 40 человек летного и инженерно-технического состава. Все полеты производятся и средств авиационного поражения применяются строго по соглашению с военным ведомством Кыргызской Республики, подчеркнули в пресс-службе ЦВО.

Одновременно летный состав авиабазы приступил к эксплуатации двух новых вертолетов Ми-8МТВ5-1. Они поступили на вооружение "Канта" в июле и заменили более устаревшие модели. В ходе первых полетов на новой технике осваиваются ее бортовые системы и авиационное оборудование. Экипажи провели воздушную разведку районов посадки, выполнили задачи по аэронавигации и маневрированию в высокогорье в условиях разряженного воздуха на высоте около 3000 метров.

Следующим этапом освоения станут полеты с применением авиационных средств поражения днем и ночью, с использованием очков ночного видения ГЕО-ОНВ-1.

При поступлении этих вертолетов на авиабазу помощник ее командира по работе с верующими военнослужащими иерей Александр Аношкин окропил святой водой новую технику. Обряд освящения прошел накануне первого вылета винтокрылых машин для выполнения учебно-боевых задач. Обращаясь к экипажам, священник пожелал им божьей помощи в ратном деле, а также традиционной кратности количества взлетов и посадок. Летчики самого вертолетного звена ранее прошли теоретическое и практическое обучение в центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области.

Российская авиабаза "Кант" является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства в Центральноазиатском регионе. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392285
Теги:
Кант, авиабаза, учения, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  