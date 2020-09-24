Российские летчики в Кыргызстане произвели бомбометание

Экипажи самолетов Су-25СМ, находящиеся на вооружении российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане, уничтожили укрепленный командный пункт условного противника. Это было сделано, как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинена данная база, в ходе летно-тактического учения на одном из авиационных полигонов в горах Центральной Азии.

Российские летчики на штурмовиках Су-25СМ по сигналу "тревога" выполнили парные взлеты с аэродрома "Канта". А затем по полученным координатам произвели сброс 100-килограммовых фугасных авиационных бомб по мишеням, имитирующим укрепленный командный пункт. Кроме того, с пикирования осуществили пуски неуправляемых ракет по целям, имитирующим легко бронированную технику и живую силу условного противника. Полеты выполнялись на скоростях 700-750 км/ч и на высоте от 200 до 3000 метров.

В учении было задействовано четыре самолета Су-25 и около 40 человек летного и инженерно-технического состава. Все полеты производятся и средств авиационного поражения применяются строго по соглашению с военным ведомством Кыргызской Республики, подчеркнули в пресс-службе ЦВО.

Одновременно летный состав авиабазы приступил к эксплуатации двух новых вертолетов Ми-8МТВ5-1. Они поступили на вооружение "Канта" в июле и заменили более устаревшие модели. В ходе первых полетов на новой технике осваиваются ее бортовые системы и авиационное оборудование. Экипажи провели воздушную разведку районов посадки, выполнили задачи по аэронавигации и маневрированию в высокогорье в условиях разряженного воздуха на высоте около 3000 метров.

Следующим этапом освоения станут полеты с применением авиационных средств поражения днем и ночью, с использованием очков ночного видения ГЕО-ОНВ-1.

При поступлении этих вертолетов на авиабазу помощник ее командира по работе с верующими военнослужащими иерей Александр Аношкин окропил святой водой новую технику. Обряд освящения прошел накануне первого вылета винтокрылых машин для выполнения учебно-боевых задач. Обращаясь к экипажам, священник пожелал им божьей помощи в ратном деле, а также традиционной кратности количества взлетов и посадок. Летчики самого вертолетного звена ранее прошли теоретическое и практическое обучение в центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области.

Российская авиабаза "Кант" является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства в Центральноазиатском регионе. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.