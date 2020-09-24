В Бишкеке насмерть сбили мужчину, выгружавшего из багажника детскую коляску

В Бишкеке в результате смертельного автонаезда скончался 40-летний мужчина.

Как сообщила VB.KG пресс-служба УПСМ 24 сентября примерно в 2 часа ночи водитель Kia Spectra ехал по улице Фучика. В это время водитель другой машины И.Р. 1980 г.р. выгружал на обочине из багажника детскую коляску. Сдавая назад, водитель Kia Spectra совершил на него автонаезд.

В итоге И.Р. 1980 г.р. скончался на месте аварии.

Данный факт внесен в ЕРПП, назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

УПСМ призывает граждан и водителей строго соблюдать правила дорожного движения.