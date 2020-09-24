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Граждане Казахстана пытались вброд перейти границу с Кыргызстаном

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- Екатерина Улитина
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Пограничники Кыргызстана задержали двух граждан при попытке незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.

В ходе несения службы у окраины села Васильевка погарничный наряд обнаружил двух граждан, которые пытались незаконно пройти из Казахастана в Кыргызстан,  переходя  вброд реку Чу.

Нарушители были задержаны, ими оказались граждане Республики Казахстан С.Н., 1994 г.р.,  и М.Е., 1964 г.р.

После оформления соответствующих документов нарушители госграницы были переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/392288
Теги:
граница, задержание, Казахстан, Кыргызстан, Погранслужба
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