Кыргызстанцы пополнили ряды студентов российских вузов

Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, участие в нынешней вступительной компании в учебные заведения РФ приняли, как и прежде, молодые граждане Кыргызстана. Те, что успешно сдали экзамены, теперь приступают к занятиям в качестве первокурсников, сообщили в Координационном совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области.

Как рассказал глава это совета Раимкул Аттокуров, сдача экзаменов происходила в разных форматах. Некоторые юноши и девушки, находившиеся на момент вступительных испытаний в России, проходили их в традиционной, очной форме. А некоторые экзаменовались в дистанционном режиме, что не помешало им успешно выполнить требуемые задания. "Наши молодые соотечественники поступили в российские колледжи, университеты, кто-то на бюджет, по квотам, по линии министерств образования, а также внутренних, иностранных дел, обороны – в профильные вузы этих ведомств", - говорит Аттокуров.

По его словам, в местной кыргызской диаспоре озабочены сейчас проблемой возвращения студентов-кыргызстанцев в РФ, для начала или продолжения здесь учебы. "Вопросом занимается и посольство Кыргызстана в России, об этом говорилось и во время недавней встречи посла Аликбека Джекшенкулова с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко. Замминистра сказал, что такая проблема затронула и других иностранных студентов и к ее решению вырабатывается общий подход. Надеемся, что это произойдет как можно быстрее", - продолжает Раимкул Аттокуров.

Тем временем, с наступлением нового учебного года проходят традиционные встречи сотрудников дипучреждений КР в РФ с молодыми соотечественниками-студентами. На днях группа таких студентов, обучающихся в вузах Екатеринбурга, побывала в расположенном здесь генеральном консульстве Кыргызстана. Встретившийся с ними генеральный консул Руслан Бийбосунов, проинформировал о проводимой МИДом и посольством КР работе, направленной на решение упомянутой проблемы. И отметил, что в связи с действующими временными ограничительными мерами в вузах региона для иностранных студентов, находящихся за пределами России, предусмотрена дистанционная форма обучения.

Генконсул также сообщил, что отдельные университеты Свердловской области планируют принимать иностранных студентов поэтапно, поскольку организовать единовременно проживание для всех въезжающих на обучение не представляется возможным. А многими вузами будут забронированы места в общежитиях для студентов-кыргызстанцев на весь период обучения. Руслан Бийбосунов призвал соотечественников сосредоточиться на учебе для получения качественного образования, активно взаимодействовать в рамках студенческих объединений, действующих при высших учебных заведениях.