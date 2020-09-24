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Возможна ли в Кыргызстане поствыборная дестабилизация?

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- Виктория Гунгер
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Серьезной дестабилизации в Кыргызстане после выборов в ЖК 4 октября не будет. Белорусский сценарий спутал карты, и Запад понимает, что может потерять и Кыргызстан. Поэтому, все ограничится недовольством и митингами. Об этом VB.KG сообщил политолог Марс Сариев.

По его словам, то, что у нас в "предвыборку" активизировались различные представители НПО показательна.

- На выборах будут присутствовать международные наблюдатели. И экзитпол их, конечно, не устроит. Проигравшие партии будут говорить, что они набрали больше голосов. Но все ограничится митингами, сильных катаклизмов не будет. Да, осуществись в Беларуси "оранжевый" сценарий, началась бы дестабилизация России – Хабаровск, Башкирия, возможно, Кавказ, а затем очагом напряжения стали бы Казахстан и Кыргызстан. Но все пошло не по плану, революция в Беларуси сорвана, а это сильно влияет на настроение людей, да и другие страны сделали выводы, - подчеркнул Марс Сариев.

Что касается поствыборных событий в КР, то акции протеста будут носить локальный характер, считает политолог.

- Большой поддержки масс не будет, как и дестабилизации. Хотя изначально ее заготовки были. Но этот сценарий уже не рассматривается. Так как, повторю, Запад понимает, что может потерять Кыргызстан. Ведь также, как Россия помогала Беларуси, будет консультировать и КР. Поэтому, сейчас их устроит, чтобы в парламент прошел ряд партий, молодые представители которых будут задавать тон и отражать западные ценности, - уверен Марс Сариев.


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URL: https://www.vb.kg/392295
Теги:
Беларусь, массовые беспорядки, митинг, НПО, революция, Кыргызстан, #Выборы2020
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