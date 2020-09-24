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Количество избирателей по КР составляет 3 523 532 человека

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане 437 384 гражданина не прошли биометрическую регистрацию. Об этом на пресс-конференции 24 сентября сообщила председатель ЦИК КР Нуржан Шайлдабекова.

Так, на 21 сентября всего по стране зарегистрировано 3 млн 918 649 граждан старше 18 лет с действительными паспортами. Из них 3 млн 481 265 граждан прошли биометрическую регистрацию, а 437 384 (11,16%) - не прошли.

Для сравнения на 8 января этого года по стране не сдали биометрику 543 464 человека. К выборам Жогорку Кенеша в 2015 году биометрику сдали 2 млн 807 549 человек.

В настоящее время есть два вида сбора биометрических данных граждан КР:

В пунктах сбора и при документированиинациональными паспортами в ЦОНах, паспортных подразделениях и в загранучреждениях.

По уточненным данным, на сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 3 млн 523 тыс 532 избирателя. По сравнению с 2015 годом число избирателей возросло на 762 тыс 235 человек, что составляет 27,6%.


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URL: https://www.vb.kg/392297
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
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