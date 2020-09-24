Глава ЦИК высказалась об "аномально высокой" смене избирательных участков

Регистрация по форме № 2 - это правовое условие, которое дает большую вовлеченность граждан в выборный процесс. Об этом на пресс-конференции сегодня, 24 сентября, заявила председатель ЦИК КР Нуржан Шайлдабекова.

Она отметила, что при "аномально высокой" регистрации граждан по форме № 2 прошли с соблюдением всех норм.

- В прошлые выборы у нас также наблюдалась регистрация граждан по форме 2. Эта процедура дает возможность голосовать гражданам там, где им удобно, а не по месту прописки. Это правовое условие, дает большую вовлеченность граждан в выборный процесс, - сказала Шайлдабекова.

По ее данным, если в прежние годы зарегистрировалось по форме 2 порядка 300 тысяч граждан, то в этом году - 481 тыс 950 таких заявлений.

- Процедура в этом году отличалась. Вместе с подачей заявлерия была введена подача биометрических данных, чтобы граждане сами приходили на участки, присутствовали - это защитная мера, - отметила глава ЦИК.

В предверии выборов ЖК процедуру идентификации прошли 519 тыс 276 человек, из них пятая часть по Бишкеку.

- Регистрация биометрики позволяет нам говорить, что смена избирательного участка это добровольное решение граждан. Идентификация была соблюдена. Хочу отметить, что у нас есть ряд инструментов от гражданского контроля. Мы можем рассмотреть эти вопросы в разрезе каждого участка. Предлагаем общественному наблюдению включиться в рассмотрение вопроса. У нас есть международные, общественные наблюдатели, наблюдатели от партий, мы можем контролировать законность этих процессов. Это стало возможно благодаря реформам в избирательном законодательстве, - заключила Шайлдабекова.