Начался вывоз кыргызстанцев, застрявших в России возле границы

Утром 24 сентября в путь отправилась первая колонна с гражданами Кыргызстана, вынужденно остававшимися в Республике Башкортостан. По информации местных СМИ, их вывоз в виду большого количества скопившихся людей, будет осуществлен в два этапа - 24 и 25 сентября.

Первыми выехали около 1700 кыргызстанцев, которые не один день провели в Башкортостане в ожидании открытия транзитного коридора через Казахстан.

По словам главы администрации муниципалитета Юлая Ильясова, процесс вывоза идет организованно, колонну сопровождают автомобили ДПС.

"Сегодня у нас долгожданное и, можно сказать, радостное событие. Наши братья киргизы, получив транзитный коридор, наконец, выезжают на родину. Со своей стороны мы сделали все, что могли. По поручению главы Башкортостана мы отработали все поставленные задачи, организовали размещение, трехразовое питание, медицинское сопровождение. Огромное спасибо Госкомитету республики по ЧС, они нам здорово помогли палатками, тепловыми пушками. Население, которое вначале было настроено настороженно, увидев, в какую ситуацию попали иностранные граждане, начало тоже активно помогать продуктами питания, теплой одеждой, игрушками для детей. Свою помощь оказали служители православной церкви, Духовного управления мусульман. Всем миром откликнулись, помогли путникам. Считаю, что с ситуацией мы справились на все 100 процентов. Всем, кто был рядом и помогал нашим братьям киргизам, большое спасибо", - цитирует Юлая Ильясова информагентство "Башинформ".

Сами кыргызстанцы поблагодарили руководство РБ, администрацию и жителей Куюргазинского района за помощь и поддержку в трудную минуту.

"Перед отъездом сюда никто не мог предположить, что попадем в такую сложную ситуацию, в первую очередь для нас, для местных властей. Мы очень благодарны башкирскому народу, очень признательны местному руководству, что в трудные для нас минуты нас не бросили. Создали для нас такие условия и что открыты границы, и мы уезжаем домой. Переполняет чувство радости. Мир не без добрых людей. Самое главное для нас сейчас - доехать до родины", - приводит "Башинформ" слова одного из пассажиров Ирланбека Худайбердина.

По информации Госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям, транзитный коридор для проезда граждан КР организован с 6.00. Республика выделила дополнительные девять автобусов "Башавтотранса" для организации переезда из пунктов временного размещения к границе с Казахстаном.

"Первая колонна из шести автобусов с 296 гражданами Кыргызстана из пунктов временного размещения Куюргазинского района республики в 6 часов 20 минут пересекла административную границу с Оренбургской областью и направилась к границе с Казахстаном. В пограничный пункт пропуска "Сагарчин" мною сегодня в 2 часа ночи из города Кумертау направлен заместитель председателя Государственного комитета Мурат Задин. Он будет согласовывать время отправки очередной колонны из территории Башкортостана. Это сделано для того, чтобы не создавать длинные очереди из автобусов на границе. Напомню, что одновременно из Соль-Илецка Оренбургской области также доставляются граждане Кыргызстана, ожидавшие предоставления транзитного коридора через территорию Казахстана. Их – порядка 1000 человек. У кемпинга "Юлсы" вблизи села Ольховка Куюргазинского района в настоящее время в готовности к отправлению в пограничный пункт пропуска "Сагарчин" – вторая колонна из шести автобусов. Ей предстоит преодолеть расстояние в 277 км до пограничников. Сегодня планируется всех 1667 граждан Кыргызстана, находившихся с 16 сентября в пунктах временного размещения республики, вывезти к границе с Казахстаном и далее отправить на казахстанских автобусах на родину – в Кыргызстан", - прокомментировал председатель Госкомитета по ЧС Башкортостана Фарит Гумеров.

В свою очередь, в посольстве КР в РФ, которое приняло самое активное участие в организации выезда соотечественников на родину, в переговорах с властями Башкирии и Оренбургской области, напомнили: российско-казахстанская граница все еще остается закрытой для самостоятельного пересечения ее. И предпринимать подобные попытки не имеет смысла. В дипмиссии также отметили, что с 21 сентября гражданам КР разрешен въезд в Россию из Кыргызстана авиарейсами.