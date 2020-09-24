В КР готовят белорусский сценарий? Политологи провели мониторинг СМИ

Конгресс политологов провел мониторинг среди средств массовой информации в Кыргызстане и пришел к выводу, что отечественные СМИ, в основном, отмечают только негативные методы агитации. Об этом редакции VB.KG рассказал политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, тем самым у населения складывается мнение, что выборные процессы у нас проходят неправильно, практикуется несправедливая коррупционная система предвыборной агитации.

- Это и есть скрытая подготовка населения к белорусскому варианту развития событий после выборов. Конечно, третьи силы этого и ждут. Более того, некоторые партии понимают, что не пройдут в парламент, и поэтому раскачивают негативное мнение о выборных процессах. Заявления многих кандидатов наталкивают население на непринятие выборов. Некоторые из них уже нарушили правила поведения в ходе выборной кампании, сеют рознь между различными группами избирателей. Давно уже нужно было возбуждать уголовные дела по данным фактам, - заявил политолог.