"Обмануть меня не трудно". Нужно ли судить кандидатов за лживые обещания?

В последние пару недель на граждан, которых кандидаты ласково называют электоратом, льется нескончаемый поток предвыборной агитации. Складывается впечатление, что большинство политобъединений в "предвыборку" проснулись от летаргического сна, и впервые услышали про коррупцию, поднятие ВВП, экономику, поддержку уязвимых слоев населения, создание рабочих мест.

Народ радостно встрепенулся в ожидании "мындан ары эмне болот", ведь за пять прошедших лет народные избранники неожиданно вспомнили о его нуждах. Вот только большинство подобных заявлений – обычный популизм. Ведь каждое обещание о поднятии пенсий и социальных пособий неминуемо упирается в "дырявый" бюджет страны. И это в условиях того, что государство обращается к своим кредиторам, практически, с мольбой о списании хотя бы части существующего государственного долга. А значит, заявление о выплате средств и увеличение зарплат равнозначно обещаниям по присоединению к республике Гондураса.

Бывший премьер КР Темир Сариев заявил, что кандидаты давно оторвались от реальности и увлеклись популизмом.

Поспорить трудно. Но более интересно в этом плане высказывание экономиста Толонбека Абдырова.

- За предвыборные обещания никого не сажают, а кандидатам надо бы нести ответственность за то, что они кружат людям голову,- отметил он журналистам.

Конечно, посадить за лозунги-обещания в стране, где в депутаты баллотируются судимые, а взяточники выходят на свободу спустя полгода, вряд ли получится, А вот привлечь хотя бы к штрафу вполне. Хотя бы какая-то польза будет бюджету страны.

- Я бы поддержал эту идею ответственности партий перед народом, так как они часто злоупотребляют доверием избирателей. В этом есть определенные элементы мошенничества. Но лишь в том случае, если избиратель проникся пропагандой и проголосовал по совести, - отметил VB.KG член ЦИК Кайрат Осмоналиев. – Тем более, что после реформы к уголовной ответственности могут привлекаться не только физические лица, но юридические. А партии как раз и попадают под категорию юрлиц. Поэтому, теоретически это возможно.

Однако член ЦИК отметил, что за рубежом такой практики нет. В основном это моральная ответственность, и наказание состоит в том, что на следующих выборах за них просто не проголосуют.

- Хотя надо признать, что те партии, которые участвовали в выборах в ЖК в 2015 году, обманули кыргызстанцев в той или иной степени. Никто не выполнил больше половины своих обещаний. Но чтобы определить точность вины, надо ставить определенные критерии выполнимости обещаний. Сколько процентов осуществили, что обещали. Но все это очень спорные и оценочные вещи. Поэтому, лучшим наказанием должно быть общественное порицание. Можно затем поддерживать партии, которые выполнили хотя бы половину из предвыборных лозунгов. Так как всегда задается планка желаемого. А избирателям не голосовать за те партии, которые их обманули, - подчеркнул Кайрат Осмоналиев.

Надо признать, что когда дело доходит до народного гнева, спасти нерадивых слуг народа или чиновников может лишь чудо. Так в прошлом году мексиканский мэр Лас-Маргаритаса чуть не поплатился жизнью за обман электората. Хорхе Эскандон пообещал жителям построить дорогу, но слово свое не сдержал.

Недовольные горожане в суд подавать не стали, а разобрались с обманщиком по-свойски - выволокли Эскандона из здания городской мэрии, затем привязали к пикапу и с позором протащили по городу. Всплеск народного гнева мог окончиться весьма печально для мэра, если бы не подоспели полицейские, которые и отбили чиновника из рук мстителей. Эскандон, можно сказать, отделался легким испугом.

Примечательно, что призвать к ответственности депутатов и чиновников хотят не только в Кыргызстане. Подобные петиции уже активно собирались в России, Узбекистане и других странах постсоветского пространства. Правда, до реальных мер дело так пока и не дошло. А вот моральное порицание партий-утопистов мало волнует, судя по всему, не только в нашей стране.

Хотелось бы узнать мнение читателей VB.KG относительно законодательной ответственности кандидатов-обманщиков. Что было бы правильнее для них – уголовная ответственность или реальный штраф?