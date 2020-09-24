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Драка в Араване: ЦИК снял с предвыборной гонки кандидатов в депутаты

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- Бакыт Басарбек
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ЦИК сегодня, 24 сентября, рассмотрела вопрос о массовой драке между сторонниками двух партий в Араванском районе. В итоге Центризбирком принял решение отменить регистрацию двух кандидатов от "Мекеним Кыргызстан" и "Биримдик".

Кандидатом в депутаты от партии "Биридмик" является глава айыл окмоту Юсуповского айылного округа Араванского района Шукурулло Файзуллаев. Он на 74-м месте списка.

Кандидатом от партии "Мекеним Кыргызстан" является экс-депутат ЖК Ильхом Маннанов.

Напомним, в воскресенье 20 сентября во время выступления кандидата в депутаты от партии "Мекеним Кыргызстан" произошла массовая драка, в которой участвовало около 100 человек. В больницу с травмами были госпитализированы 11 человек, пострадали пять автомобилей. По одной из версий, конфликт возник со сторонниками партии "Биримдик". Обе партии заявили, что не поддерживают силовые методы во время избирательной кампании и не имеют отношения к данному инциденту.


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URL: https://www.vb.kg/392308
Теги:
Араванский район, выборы, драка, Жогорку Кенеш, ЦИК
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