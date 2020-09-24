Драка в Араване: ЦИК снял с предвыборной гонки кандидатов в депутаты

ЦИК сегодня, 24 сентября, рассмотрела вопрос о массовой драке между сторонниками двух партий в Араванском районе. В итоге Центризбирком принял решение отменить регистрацию двух кандидатов от "Мекеним Кыргызстан" и "Биримдик".

Кандидатом в депутаты от партии "Биридмик" является глава айыл окмоту Юсуповского айылного округа Араванского района Шукурулло Файзуллаев. Он на 74-м месте списка.

Кандидатом от партии "Мекеним Кыргызстан" является экс-депутат ЖК Ильхом Маннанов.

Напомним, в воскресенье 20 сентября во время выступления кандидата в депутаты от партии "Мекеним Кыргызстан" произошла массовая драка, в которой участвовало около 100 человек. В больницу с травмами были госпитализированы 11 человек, пострадали пять автомобилей. По одной из версий, конфликт возник со сторонниками партии "Биримдик". Обе партии заявили, что не поддерживают силовые методы во время избирательной кампании и не имеют отношения к данному инциденту.