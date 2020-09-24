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Состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана и Турции

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 24 сентября, состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества и ход реализации ранее достигнутых договоренностей.

Стороны наметили совместные планы на предстоящий период по наращиванию взаимодействия между двумя странами.

Главы государств также обсудили вопросы взаимодействия по дальнейшему проведению совместных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции


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URL: https://www.vb.kg/392309
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Турция, Кыргызстан, Реджеп Эрдоган
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