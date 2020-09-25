В Ноокене мужчина едва не покончил с собой, взобравшись на столб ЛЭП

В Джалал-Абадской области спасли 44-летнего мужчину, намеревавшегося свести счеты с жизнью.

Как сообщает пресс-служба МЧС, 24 сентября мужчина 1976 года рождения попытался покончить с собой, взобравшись на столб ЛЭП возле хлопчатобумажной фабрики в селе Сакалды Сакалдинского сельского округа Ноокенского района.

В спасательных работах были задействованы 5 сотрудников МЧС. В результате переговоров гражданина удалось уговорить не совершать суицид, он спустился со столба самостоятельно.

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