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В Ноокене мужчина едва не покончил с собой, взобравшись на столб ЛЭП

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- Оксана Гут
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В Джалал-Абадской области спасли 44-летнего мужчину, намеревавшегося свести счеты с жизнью.

Как сообщает пресс-служба МЧС, 24 сентября мужчина 1976 года рождения попытался покончить с собой, взобравшись на столб ЛЭП возле хлопчатобумажной фабрики в селе Сакалды Сакалдинского сельского округа Ноокенского района.

В спасательных работах были задействованы 5 сотрудников МЧС. В результате переговоров гражданина удалось уговорить не совершать суицид, он спустился со столба самостоятельно.

Фото иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/392318
Теги:
Джалал-Абадская область, Ноокенский район, попытка суицида, Кыргызстан, МЧС
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