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Неидентифицированные электронные кошельки перестанут работать с 1 октября

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- Александра Василькова
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С 1 октября в Кыргызстане нельзя будет использовать неидентифицированные электронные кошельки. Об этом сообщает Национальный банк.

Норма о запрете вступает в силу в соответствии с требованиями постановлений правления Национального банка от 30 сентября 2019 года. Она направлена на ограничение операций через неидентифицированные электронные кошельки и мобильные приложения агентов (МПА) платежных организаций (операторы сотовой связи).

Национальный банк напоминает, что необходимо пройти процедуру идентификации держателям неидентифицированных электронных кошельков и неидентифицированным пользователям МПА до 1 октября этого года.

- Для этого необходимо обратиться в коммерческий банк/платежную организацию или к ее агенту (соответствующему оператору сотовой связи) и пройти идентификацию лично с предъявлением паспорта либо в удаленном режиме, посредством сверки фото или с использованием видеосвязи, - поясняют в регуляторе.

Отмечается, что с 1 октября будет приостановлено проведение всех финансовых операций по неидентифицированным электронным кошелькам и МПА. При этом для держателей/пользователей сохранится возможность доступа к своему электронному кошельку/МПА для прохождения удаленной идентификации и верификации, использования доступной информации, а также отслеживания баланса своего электронного кошелька/лицевого счета телефона.


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URL: https://www.vb.kg/392322
Теги:
Кыргызстан, деньги, Нацбанк, Национальный Банк
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