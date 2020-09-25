"Женщины, живущие в гражданском браке, должны думать о будущем"

Уважаемый читатель, представляем наш проект "Житейские истории". В этой рубрике Вы сможете прочесть истории, основанные на реальных событиях из жизни наших соотечественников, судьба которых привела их в зал суда. История одного человека может быть поучительной для другого. С верой, что наши материалы будут полезны для Вас, предлагаем наши "Житейские истории". С целью лучшего их восприятия в материалах допускается художественная вольность:

Слепая любовь

История, основанная на реальных событиях из жизни нашей соотечественницы. Как известно, ошибки одного человека могут послужить уроком для другого. Наша героиня рассказала свою житейскую историю для того, чтобы женщины, живущие в гражданском браке, задумались о своем будущем.

Наша героиня выросла в спокойной, интеллигентной семье, не зная предательства, разочарования и изощренного насилия в семье. В один из студенческих дней она познакомилась с молодым парнем, который много и красиво говорил. Ей он казался симпатичным и галантным. У них все быстро переросло в серьезные отношения и уже спустя несколько месяцев она согласилась за него выйти замуж. При этом он ничего не мог ей предложить: ни съёмной квартиры, ни свадьбы, ни печати в паспорте, ни праздничного вечера, ни золотого кольца.

Ради счастья единственной дочери родители выложились: сняли на первое время квартиру, все необходимое для жизни купили и денег дали. Спустя 9 месяцев родилась дочь. Зятю родители в подарок купили автомашину, чтобы больше смог зарабатывать и кормить семью.

А молодая мама просила только о печати в паспорте. В роддоме из-за отсутствия ЗАГСа девушка познала новое неприятное чувство. После рождения дочери она всерьез поняла всю унизительность своей просьбы к мужу удочерить собственную дочь. Но молодой папа лишь смеялся и твердил, что гражданский брак - это нормально и признать ребенка своим это неунизительно.

Когда разбились розовые очки

Наша героиня часто стала возвращаться к теме о регистрации брачного союза. Он был тверд. Так начались первые серьезные конфликты. К тому времени родители как раньше не могли оказывать помощь и перестали давать денег. Им самим нужна была помощь.

Увидев финансовую обессиленность родителей, заметно переменился и зять. Метаморфоза сразу бросалась в глаза, изменился тон и поведение зятя. Он перестал приходить в гости, звонить, а при встрече даже откровенно начал проявлять холод и безразличие к родителям. Такое отношение вызвало бурю эмоций, негодования и возмущения. Она требовала проявления уважения к своим родителям и близким, но в ответ лишь получила первую пощёчину.

Новый уровень отношений

Затем понеслась череда побоев, угроз, унижений и издевательств. Не зная, как себя вести со звериным оскалом чудовища, жившего с ней, она осталась один на один со своей бедой. Лишь дочь радовала.

Он отнял телефон, остатки денег. Из-за синяков выйти из квартиры было невозможно. Она не могла первые дни даже позвать на помощь.

Как-то раз на шум из квартиры пришла соседка. На настойчивые стуки, звонки пришлось открыть дверь, но рядом, спрятавшись, стоял муж, угрожая кухонным ножом в случае, если она попросит помощи. Она лишь вежливо извинилась и закрыла дверь, при этом изнывая от боли. Никогда не было столько надежды и веры на проницательность и благоразумие этой никчемной любопытной соседки. Жертва насилия ожидала, что соседка позвонит хотя бы участковому, но, как выяснилось гораздо позже, соседка решила, что молодая женщина пьянствует. А позвать милицию она не захотела, чтобы потом не было волокиты.

Доказательств нет, значит ты не прав

Родители приехали, как обычно на выходных, помочь с ребенком. Увидев состояние дочери, кровоподтёки и ушибы они были шокированы. Они обратились в милицию. В итоге зять был признан виновным в "умышленном причинении вреда здоровью" и оштрафован в доход государства.

Затем начался бракоразводный процесс. Но при разводе забрать все свое имущество нашей героине не удалось. Почти боем она забирала бытовую технику и мебель. А машину вернуть им даже через все инстанции судов не удалось. Машина была оформлена на зятя, хоть и была куплена на родительские средства.

"Когда бурлят эмоции и руководствуешься негативными эмоциями многое не понимаешь и принимаешь опрометчивые решения, о которых потом сожалеешь", - говорит наша героиня.

Она призывает быть бдительными молодых девушек и не попадаться в сети мошенников, которые готовы нажиться на доверчивости и не знании законов.

Автор: Эльвира Аманбаева