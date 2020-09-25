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Параметры продбезопасности КР теперь можно отследить онлайн

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- Александра Василькова
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Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) передала Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации (МСХППМ) онлайн-атлас продовольственной безопасности.

Это уникальный инструмент, позволяющий в режиме реального времени и в разрезе районов анализировать наличие, доступ, использования и стабильности продовольствия. При его помощи центральные и местные органы власти смогут определять уровни продовольственной безопасности, потенциальные угрозы и риски, а также осуществлять адресные меры реагирования.

- Сотрудничество с Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации для лучшего понимания ситуации с продовольственной безопасностью и питанием в стране позволяет четко определять потребности наиболее уязвимых сообществ и оказывать целевую и эффективную поддержку, - отметила Андреа Баньоли, страновой директор ВПП ООН в Кыргызской Республике.

Онлайн-атлас собирает и анализирует огромное количество данных в режиме реального времени по более чем 70 показателям продовольственной безопасности и питания – от уровня сельскохозяйственного производства до объемов потребления микронутриентов и воздействий изменения климата. Подробные обзоры и карты продовольственной безопасности с визуальным отображением региональных различий способствуют созданию полной картины продовольственной безопасности в Кыргызстане.

Он доступен по ссылке https://agroprod.kg/atlas/ и отображает динамический анализ производства на районном уровне с фокусом девяти основных продуктах питания, включая пшеницу, мясо, яйца, молоко, картофель, фрукты, овощи, сахар и растительное масло.

Атлас также включает важную гендерную-ориентированную информацию о доходах домохозяйств, доступе к продуктам питания, продовольственных рынках, расходах и занятости. В сочетании с информацией о питании и потреблении пищевых продуктов и данными, связанными с климатом, Атлас обеспечивает всестороннее понимание ситуации и проблем в области продовольственной безопасности и питания, а также способствует принятию необходимых политических решений.

Отметим, Всемирная продовольственная программа ООН является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, спасающей жизни в чрезвычайных ситуациях, обеспечивающей процветание и поддерживающей устойчивое будущее для людей, восстанавливающихся после конфликтов, стихийных бедствий и последствий изменения климата.


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URL: https://www.vb.kg/392325
Теги:
Минсельхоз, ООН, продовольствие
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