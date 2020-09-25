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В Узбекистане не исключают нового жесткого карантина из-за COVID-19

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- Виктория Гунгер
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Главный государственный санитарный инспектор Узбекистана Нурмат Атабеков заявил, что если эпидемиологическая ситуация в стране продолжит ухудшаться, то власти могут вновь пойти на введение карантинных мер, пишет nuz.uz.

"Полагаю, что не будет такого жесткого карантина, как два месяца назад. Но последнее время у нас ежедневно регистрируется более 600 случаев заражения коронавирусом. Это связано с тем, что население уже перестало соблюдать необходимые меры. Если мы продолжим усугублять эпидемическую ситуацию, правительство может ввести ряд ограничительных мер, в том числе строгие карантинные меры, как это делалось дважды", – отметил Нурмат Атабеков.

Главный санинспектор напомнил гражданам о важности ношения масок, соблюдения социальной дистанции в общественных местах, а также о необходимости дезинфекции и частого мытья рук.

Согласно официальной статистике, к сегодняшнему утру из 3 078 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 548 находится в тяжелом состоянии, а 469 в критическом состоянии.

Между тем, мировое число заразившихся коронавирусом c начала эпидемии приближается к 32 млн. Из этого числа 22 млн выздоровели. Число смертельных исходов - около 978 тыс.

Для Европы пришел решающий момент в пандемии, заявила в четверг комиссар по вопросам здравоохранения Европейского союза Стелла Кириакидис.

Риск того, что заражаемость и смертность от Covid-19 вернутся к пиковым показателям прошлой весны, стремительно растет, мы находимся на грани новых общенациональных локдаунов, но правительства стран ЕС пока еще могут это предотвратить, считает она.

"Возможно, это наш последний шанс избежать повторения прошлой весны, - сказала Кириакидис выступая на заседании профильного комитета Европейской комиссии. - Все страны-члены должны быть готовы к быстрому и своевременному введению ограничительных мер".


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URL: https://www.vb.kg/392330
Теги:
Узбекистан, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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