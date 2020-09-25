Погода
$ 79.44 - 79.79
€ 92.87 - 94.12

Житель Канта сливает бассейн на проезжую часть улицы (видео)

307  0
- Азиз Осмонов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В редакцию VB.KG обратились жители улиц Салиева и Герцена города Кант. Один из жителей, чей въезд для авто выходит на Салиева, опустошает свой бассейн на проезжую часть, причем, в прямом смысле, под ноги своим соседям.

- Особо не стесняется. Вытаскивает шланг и сливает воду среди дня. Улица, как видно на видео, засыпана гравием, асфальта на ней нет. А после подобных водных процедур превращается просто в месиво грязи. Почти во всех дворах дети, которые вынуждены бегать по земляной жиже, - возмущаются соседи.

Примечательно, что ворота хозяина воды и его фактический адрес зарегистрированы на другой улице - Марковского, 17.

А въезд с Салиева он использует для автомобиля, и, как видно, для порчи обуви соседям.

- Мы просим кантские власти прекратить, наконец, этот беспередел! - взмолились рассерженные жители улиц Салиевой и Герцена.

Надеемся, что мэрия Кант отреагирует на происходящее. В свою очередь, редакция будет следить за ситуацией.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392333
Теги:
бассейн, вода, Кант, нарушения, Чуйская область, Ысык-Атинский район, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  