Житель Канта сливает бассейн на проезжую часть улицы (видео)

В редакцию VB.KG обратились жители улиц Салиева и Герцена города Кант. Один из жителей, чей въезд для авто выходит на Салиева, опустошает свой бассейн на проезжую часть, причем, в прямом смысле, под ноги своим соседям.

- Особо не стесняется. Вытаскивает шланг и сливает воду среди дня. Улица, как видно на видео, засыпана гравием, асфальта на ней нет. А после подобных водных процедур превращается просто в месиво грязи. Почти во всех дворах дети, которые вынуждены бегать по земляной жиже, - возмущаются соседи.

Примечательно, что ворота хозяина воды и его фактический адрес зарегистрированы на другой улице - Марковского, 17.

А въезд с Салиева он использует для автомобиля, и, как видно, для порчи обуви соседям.

- Мы просим кантские власти прекратить, наконец, этот беспередел! - взмолились рассерженные жители улиц Салиевой и Герцена.

Надеемся, что мэрия Кант отреагирует на происходящее. В свою очередь, редакция будет следить за ситуацией.