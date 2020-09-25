Наблюдателями на выборах в Жогорку Кенеш станут парламентарии стран СНГ

В завершающую стадию вступило формирование миссии наблюдателей от СНГ. на выборах в Жогорку Кенеш, которые пройдут в Кыргызстане 4 октября. В Министерство иностранных дел КР, как сообщили в штабе миссии, направлены документы на аккредитацию наблюдателей, представляющих Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Россию, Узбекистан, Межпарламентскую Ассамблею (МПА) государств СНГ, а также Исполнительный комитет СНГ.

Ранее главой этой миссии был назначен первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский. А координатором группы международных наблюдателей от МПА - заместитель председателя Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян. В свою очередь, председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в входе состоявшейся на днях в Москве встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в РФ Аликбеком Джекшенкуловым заявила о готовности российской стороны содействовать проведению выборов в Жогорку Кенеш на территории РФ, оказать необходимую техническую помощь.

Тем временем, уже назначенные члены миссии наблюдателей от СНГ продолжают мониторинг предвыборной ситуации в Кыргызстане. Это происходит в ходе их встреч с лидерами партий, которые рассказывают о своих задачах в данный период, о ходе агитационной кампании. Сами наблюдатели уже ознакомились с подготовкой к парламентским выборам в Ошской, Чуйской областях, в Бишкеке.